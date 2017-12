Peste 5.000 de fani, la proiecţia show-ului susţinut de Michael Jackson, în 1992, la Bucureşti

Peste 5.000 de persoane au fost prezente duminică, pe Stadionul „Iolanda Balaş” din capitală, la proiecţia concertului pe care Michael Jackson l-a susţinut la Bucureşti, în 1992, fanii artistului, decedat pe 25 iunie, bucurîndu-se de energia degajată de „Regele pop-ului\" în mega-show-ul de acum 17 ani. Concertul „Live in Bucharest: The Dangerous Tour\" pe care Michael Jackson l-a susţinut, pe 1 octombrie 1992, pe Stadionul Naţional „Lia Manoliu”, la care au fost prezenţi peste 70.000 de fani ai artistului, a fost descoperit sau redescoperit de fanii prezenţi duminică seară, la momentul comemorativ organizat de Nova Music/Sony Music şi MTV.

Stadionul s-a deschis pentru fanii lui Michael la ora 19.00, aceştia putînd urmări o serie de videoclipuri ale artistului pe cele două ecrane cu plasmă instalate de organizatori. Într-un loc special amenajat, în faţa unui panou cu mesajul „M is for Michael\", fanii au aprins lumînări, au depus flori şi au lăsat mesaje în cartea de condoleanţe pe care organizatorii le-au pus-o la dispoziţie. Un reprezentant al Fan Clubului Michael Jackson din România a ţinut un discurs despre dispariţia artistului, el fiind aplaudat de cele aproximativ 5.000 de persoane adunate pe stadion pentru proiecţia concertului. Proiecţia a început în jurul orei 21.00, dar a trebuit să fie reluată din cauza unor probleme tehnice, derulîndu-se, ulterior, în condiţii normale.

Fanii prezenţi pe stadion au urmărit proiecţia ca pe un concert, deşi cu o atitudine mai rezervată, fiind vorba despre un moment comemorativ. Aflaţi după un gard instalat la cîţiva metri de ecrane, cei prezenţi au ţinut în aer lumînări aprinse, au expus pancarte cu mesajele „Michael Jackson 1958 - Forever\", „Romania Will Never Forget You\" şi „Heal The World\", au aplaudat la finalul pieselor din concert, au dansat, au cîntat şi au făcut fotografii. În unele momente, atmosfera era ca la un adevărat concert, în altele, domina un sentiment de tristeţe, mai multe persoane putînd fi văzute plîngînd. La un moment dat, s-a creat un show paralel cu cel proiectat, cînd mai mulţi tineri au dansat în stilul lui Michael în zona neîngrădită din faţa ecranelor cu plasmă. Unul dintre aceşti fani a atras atenţia prin felul în care dansa, dar şi prin ţinuta formată din cămaşă şi pantaloni negri, maiou şi pălărie albe şi ochelari, amintind de una dintre cele ale „Regelui pop-ului\".

Spre finalul proiecţiei, în timp ce se auzea melodia „Heal The World\", cîteva zeci de persoane au pătruns, rînd pe rînd, în spaţiul din faţa ecranelor şi au făcut o horă, în timp ce cîntau versurile: „Heal the world/ Make it a better place/ For you and for me/ And the entire human race/ There are people dying/ If you care enough/ For the living/ Make a better place/ For you and for me\".

Show-ul „Live in Bucharest: The Dangerous Tour\", singurul concert al lui Michael Jackson din turneul susţinut în 1992, care a fost lansat, ulterior, pe DVD, a fost proiectat, duminică, pentru circa 5.000 de persoane, în majoritate adolescenţi şi tineri, alături de părinţi cu copii cu vîrsta sub 10 ani, care au rămas pînă la finalul proiecţiei de 122 de minute.

Michael Jackson a murit pe 25 iunie, la vîrsta de 50 de ani, după un stop cardiac.