Peste 50.000 de imunizaţi contra gripei

An de an, medicii recomandă populaţiei, în perioada rece, vaccinarea antigripală, mai ales că, în ultimii ani, tot mai multe persoane sunt afectate serios de această boală. Şi în acest an, prin programul naţional de imunizare, şi judeţul Constanţa a primit dozele de vaccinare pentru populaţia considerată la risc. Potrivit reprezentanţilor Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa, până în prezent, judeţul Constanţa a raportat 50359 de vaccinari antigripale, iar campania de imunizare este în curs de desfăşurare. Campania de vaccinare gratuită a demarat la 1 noiembrie şi vizează reducerea la maximum a îmbolnăvirilor prin gripa de sezon, anunţau, nu cu mult timp în urmă, specialiştii Ministerului Sănătăţii (MS). Reamintim că, în acest sezon, sunt alocate 1,3 milioane de doze de vaccin gripal pentru imunizarea cu prioritate a persoanelor cu risc ridicat de îmbolnăvire. În cadrul campaniei sunt vaccinate persoanele de peste 65 de ani, cele cu boli cronice, în special boli respiratorii şi cardiovasculare, boli metabolice, copii şi bătrâni instituţionalizaţi, personal medical, conform recomandărilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. Campania se derulează prin cabinetele medicilor de familie şi în unităţi sanitare cu paturi. Medicii MS recomandă populaţiei ca, în această perioadă cu schimbări frecvente de temperatură, să asculte recomandările, să respecte regulile de igienă şi să se vaccineze.