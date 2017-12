Peste 55.000 de cazuri de gripă A/H1N1 şi 238 de morţi

Virusul A/H1N1 al noii gripe a contaminat 55.867 de persoane în 109 de ţări şi teritorii, provocînd 238 de decese, relevă ultimul bilanţ publicat, ieri, de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS). Cele mai semnificative creşteri s-au înregistrat în Argentina, cu 203 cazuri mai multe, bilanţul ajungînd la 1.213 bolnavi, dintre care şapte decese, Australia, cu 421 mai mult şi un bilanţ de 2.857 de cazuri, dintre care două decese, Brazilia, cu 203 cazuri mai mult şi un bilanţ de 334 de bolnavi, Canada, cu 747 cazuri în plus şi 6.457 de bolnavi, dintre care 15 decese, China, cu 167 în plus, 906 cazuri, Mexic, cu 223 de cazuri mai mult şi un bilanţ de 7.847 de cazuri, dintre care 115 decese, Noua Zeelandă, cu 128 de cazuri în plus, 386 de bolnavi în total, Filipine, cu 101 cazuri în plus şi un total de 445 de bolnavi, dintre care un deces, Thailanda, 185 de bolnavi în plus şi 774 de cazuri în total, Marea Britanie, 399 de cazuri în plus şi un total de 2.905 de cazuri, dintre care un deces şi Uruguay, cu 159 de bolnavi în plus şi un bilanţ de 195 de cazuri. Potrivit Ministerului Sănătăţii din România, ieri, pe teritoriul ţării noastre, nu a mai fost semnalat niciun caz de gripă cu virusul A/H1N1.