Peste 59.000 de bilete pentru tratament balnear ar putea fi acordate anul acesta

Peste 59.000 de persoane ar putea beneficia în 2015 de bilete la tratament balnear, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice, numărul maxim de beneficiari fiind acelaşi de anul trecut, potrivit unui proiect de HG lansat vineri în dezbatere publică de MMFPSPV. Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV) a pus în dezbatere publică un proiect de hotărâre privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru 2015, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP). Numărul total al biletelor de tratament balnear care poate fi finanţat din bugetul asigurărilor sociale de stat se stabileşte în urma finalizării procedurii de achiziţie, în corelaţie cu raportul preţ/bilet practicat de operatorii economici, participanţi la procedura de achiziţie. Potrivit prevederilor art. 122 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, locurile de tratament balnear se asigură în unităţile de tratament din proprietatea CNPP şi, în completare, prin contracte încheiate, potrivit legii, cu alte unităţi de profil. "Prin Legea nr. 187/2014 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pentru anul 2015, sunt prevăzute sumele cu această destinaţie la capitolul «Asigurări si asistenţă socială», titlul Asistenţă socială - Ajutoare sociale în natură in valoare de 308.069 mii lei. Astfel, din această sumă vor fi asigurate maximum 59.641 locuri la tratament balnear, repartizate pe maximum 19 serii asigurate în unităţile de tratament balnear, proprietate a Casei Naţionale de Pensii Publice, iar diferenţa de locuri se va stabili în urma finalizării procedurii de achiziţie, derulată pe bază de norme proprii, cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006", se arată în nota de fundamentare ca însoţeşte documentul pus în dezbatere publică. Numărul biletelor de tratament balnear acordate gratuit categoriilor de persoane beneficiare de prevederile unor legi speciale şi legi cu caracter reparatoriu, precum şi categoriilor de persoane beneficiare ale sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, se stabileşte prin aplicarea unui procent de maximum 15 la sută la numărul total de bilete de tratament. Persoanele care pot solicita astfel de bilete pot beneficia de un singur bilet de tratament într-un an calendaristic.