Peste 60 de bătrâni transformaţi în infractori

Abandonaţi în sărăcie, măcinaţi de griji şi de boli, pensionarii constănţeni au devenit ţinta escrocilor care nu se dau în lături de la nimic pentru a face rost de bani.

Bătrânii sunt victimele ideale pentru impostorii care profită de situaţia financiară precară şi care pot fi uşor de intimidat. O astfel de grupare, specializată în escrocarea persoanelor nevoiaşe, a fost scoasă din afaceri în urma unei anchete derulate de poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Porturi Maritime (SCCOPM) şi de procurorii Direcţiei pentru Investigarea Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - Serviciul Teritorial Constanţa. Pe 21 decembrie, oamenii legii au descins la domiciliile a şase suspecţi din Constanţa, de unde au ridicat documente şi ştampile falsificate.

ACTE FALSE Ancheta poliţiştilor a pornit de la o firmă de servicii portuare, al cărei nume a apărut într-un contract colectiv de muncă fictiv depus de victimele membrilor grupării la câteva bănci din Constanţa de unde au luat credite sau la magazine de unde au achiziţionat în rate produse electronice sau electrocasnice. Oamenii legii susţin că membrii reţelei au falsificat ştampila societăţii din Portul Constanţa, mai multe adeverinţe de salarizare şi contracte individuale de muncă, toate actele contrafăcute atestând că victimele erau angajate la firma din port. După câteva luni de investigaţii, anchetatorii au descoperit că mai multe bănci şi societăţi din Constanţa au fost păcălite de cei şase suspecţi, prejudiciul total ridicându-se la aproape două sute de mii de euro.

PLANUL Anchetatorii spun că reţeaua era condusă de doi concubini, care aveau patru complici. Din cercetări s-a stabilit că liderii grupului identificau victimele, apoi îşi trimiteau complicii să acţioneze. Conform poliţiştilor, afacerea a debutat în 2010 şi s-a încheiat săptămâna trecută. „Poliţia a intrat pe fir în urmă cu aproape un an, perioadă în care i-am supravegheat îndeaproape pe membrii reţelei. După ce am adunat probe împotriva lor, am efectuat percheziţii domiciliare şi am ridicat şase suspecţi”, a declarat şeful SCCOPM, cms. şef Nicolae Bărbuceanu. El a adăugat că, timp de doi ani, indivizii au racolat peste 60 de oameni săraci, de regulă pensionari, unii dintre ei având şi handicap psihic, pe care i-au obligat prin ameninţări cu moartea să contracteze împrumuturi la bănci sau să cumpere în rate frigidere, televizoare şi alte produse similare. Terorizaţi, pensionarii nu au opus niciun fel de rezistenţă. Pentru a putea lua credite, escrocii le-au întocmit victimelor acte de identitate false, pe care le-au folosit la bănci pentru obţinerea de credite sau în magazine pentru achiziţionarea de produse în rate. Peste tot, victimele erau însoţite de escroci care se prezentau drept rudele lor. Ulterior, membrii grupării au intrat în posesia atât a banilor obţinuţi de victime în urma contractării creditelor bancare, cât şi a bunurilor cumpărate din magazine. Ca să nu fie denunţaţi, cei şase infractori le-au dat victimelor sume mici de bani. De asemenea, poliţiştii au stabilit că escrocii au vândut toate produsele achiziţionate în rate, la preţuri mult mai mici decât cele practicate de magazine. Procurorii DIICOT au decis ca cei şase indivizi să fie cercetaţi în libertate pentru fals şi înşelăciune.