Peste 600 de militari din Batalionul 2 Manevră dislocat în Afganistan au revenit în ţară, la ceremonia de repatriere desfăşurată, ieri, la sediul Batalionului 33 Vânători de Munte \"Posada\", din Curtea de Argeş, participând ministrul Apărării Naţionale, Mircea Duşa. Ministrul Apărării a afirmat, ieri, la manifestarea de repatriere, la care au asistat membrii familiilor militarilor şi oficialităţi locale, că militarii şi-au îndeplinit în mod corespunzător misiunea din Afganistan, desfăşurată timp de şapte luni, fiind apreciaţi de către reprezentanţii celorlalte armate aliate, transmite corespondentul Mediafax. \"Nu există bucurie mai mare în lume decât aceea de a te întoarce acasă. Şi bucuria este cu atât mai mare când te întorci la ţara ta, când te întorci la familie, când te întorci la părinţi, când te întorci la copii din cel mai periculos loc din lume. Batalionul dumneavoastră nu este la prima misiune, batalionul dumneavoastră a dat şi jertfa de sânge pentru a apăra democraţia, pentru a apăra pacea. Sunt mândru de dumneavoastră, am primit numeroase aprecieri de la partenerii americani şi aceste aprecieri nu pot decât să mă bucure\", a declarat ministrul Apărării Naţionale, Mircea Duşa. În această perioadă, militarii batalionului românesc au efectuat peste 5.500 misiuni, unele dintre ele în parteneriat cu armata naţională afgană şi cu poliţia locală. \"Timp de şapte luni am fost sub comanda şi controlul a două brigăzi americane am confirmat evaluările eşaloanelor superioare şi am sporit prestigiul militarului român, situat la acelaşi nivel de profesionalism, determinare şi curaj ca militarii armatelor aliate membre NATO. Nu am avut evenimente majore\", a declarat un militar. Batalionul 2 Manevră, în parteneriat cu Forţele de Securitate Afgane, a executat, în perioada iulie 2012 - februarie 2013, o misiune în aria de responsabilitate din provincia Zabul, în scopul asigurării unui climat de securitate pentru populaţia locală şi creării condiţiilor pentru preluarea responsabilităţilor în aria de operaţii de către Forţele de Securitate Afgane şi reprezentanţii guvernării afgane.