Peste 60.000 de fani au ajuns la malul Mării Negre în prima zi de Neversea

Peste 60.000 de fani din România și din străinătate au ajuns la malul Mării Negre în prima zi de Neversea. Porțile celui mai mare festival organizat pe o plajă din Europa au fost deschise joi, 7 iulie. A patra ediție a Neversea oferă mixul perfect unde fanii evenimentului se bucură de diversitatea de genuri muzicale, de mare, apusuri și răsărituri unice și experiențe memorabile, alături de prieteni și artiști români și internaționali de top.

Unul dintre cei mai book-uți artiști din 2022, Alesso, a fost sărbătorit pe mainstage de fanii veniți din toată lumea. DJ-ul și producătorul suedez, care a împlinit ieri 32 de ani, a fost așteptat cu mult entuziasm de mulțime. De ziua lui, artistul a făcut un cadou minunat fanilor săi, un live set în care a inclus cele mai cunsocute piese din discografia sa, de la ,,Calling (Lose My Mind)”, „Under Control”, „If I Lose My Self” până la ,,When I’m Gone” (feat. Katy Perry) și noul succes de top ,,Words” (feat. Zara Larson).

DJ-ul suedez a declarat că este emoționat de modul în care a fost primit de fanii Neversea, fiind entuziasmat de reacția celor care l-au așteptat și văzut pe mainstage.

Danny Avila, KSHMR, Madeon, Tchami, The Motans, Partydul Kiss FM & WRS (Special Guest) și Umet Ozcan au completat line-up-ul pe mainstage-ul Neversea.

Aflat în premieră la un festival în România, francezul Madeon a oferit fanilor Neversea un live set special în care a inclus piesele din albumul ,,Good Faith”, nominalizat la premiile Grammy la categoria ,,Best Electronic Album”.

Ca de fiecare dată, KSHMR a reușit să-și cucerească publicul, iar în 2022 a continuat tradiția și a inclus în show-ul său o piesă în limba română, ,,Dragostea din Tei” (O-zone).

ARTIȘTII DE LA THE ARK, DAYDREAMING, OASIS ȘI TEMPLE AU COMPLETAT LINE-UP-UL PRIMEI ZILE DE NEVERSEA

SCENA THE ARK A FOST LOCUL PREFERAT AL IUBITORILOR DE TRAP, HIP-HOP, R&B ȘI RAP

Scena The Ark a fost centrul distracției în prima zi a festivalului Neversea pentru iubitorii de rap, trap, breakbeat și dubstep. Cele mai mari trupe și cei mai iubiți artiști care cântă aceste stiluri musicale au oferit momente spectaculoase fanilor.

Paraziții, Macanache, Șuie Paparude, DJ Shiver, YnY Sebi, Phunk B, Troy Berkley & Blabbermouf, Arkanian x Azrael Golden x Zannidache au dus atmosfera de festival la nivelul următor cu show-urile live.

Scena ,,Temple” a fost la propriu un templu pentru fanii culturii underground techno. Germanul Paul Kalkbrenner (Live Headliner), Nina Kraviz, Sublee b2b Cap au reușit să ofere o experiențe memorabile fanilor acestui gen.

DJ-ul și producătorul german Paul Kalkbrenner a fost prezent pentru prima oară la festivalul Neversea și a făcut un show live spectaculos timp de 2 ore și a hipnotizat publicul.

Pe scena Daydreaming, în prima zi a festivalului Neversea, au ajuns: Audiofly, Caleesi & Sarah Kreis, Dizharmonia, El Mundo, Julian M, Oliver Koletzki, iar la scena Oasis, Anna Tur, Claptone, Elchinsoul b2b Kattia, Ferreck Dawn, Mike Kross, Noel Holler b2b Toby Romeo, Nusha, Paul Damixie și Terry Golden au oferit fanilor Neversea sound-ul deep house până la răsărit.

Pentru cea de-a patra ediție a Neversea, organizatorii festivalului și autoritățile locale au lucrat împreună pentru a se asigura că toată lumea va fi în siguranță la cea mai mare petrecere de la malul Mării Negre.

În această seară, artista spaniolă B Jones va deschide mainstage-ul festivalului, urmată de DJ Dark & Menthol, Smiley, Parov Stelar, ZHU, Don Diablo, Nicky Romero și Quintino. Scenele secundare găzduiesc la rândul lor artiști de top din lumea muzicii electronice underground precum Christian Loffler, Hernan Cattaneo, HVOB, Kasia, Raresh, Netsky, Malaa, Grasu XXL, Deliric X Silent Muse Orchestra, Killa Fonic și mulți alții. Fanii pot intra în festival începând cu ora 14:00. Detalii pe neversea.com și în aplicația mobilă Neversea Festival.