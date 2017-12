Peste 60.000 de marinari şcoliţi de Ceronav

13:51:30 / 22 Februarie 2014

nu am inteles

ce se poate? de la infiintare in anii '70 sunt aici niste mafioti. te duci la cursuri IMO si nu aflii nimic nou, desi au aparut si apar in fiecare zi reguli noi. sunt prezentate filme de acun "N" ani, spaga cit cuprinde. faci cursurile numai ca sa platesti taxa oficiala si spaga, cind ai ajuns la nava constati ca nu esti la current cu noile reguli. cit despre cadetie, promovari, aici mafia este foarte mare. comandanti de nava, agentii de crewing, ANR. comandantul navei face debarcarea fara a pune data debarcarii, semnind si stampilind carnetul de marinar si sea service care sunt obligatorii. sunt mesaje clare intre comndanti, de genul "ai grije de baiatul meu(pila) si nu-I trece datele, iti trimit alaturat un model. agentiile de crewing semneaza aceste Sea service ca valabile si asa indivizi care habar nu au sa se miste pe vapor trec cadetia, iau brevetele si ajung "mari" comandanti, adica hoti de hoti. totul se transmite din tata in fiu, din socru in ginere si asa mai departe. daca cineva incearca sa ma contreze voi posta pe adresa mea de FB un astfel de mesaj.