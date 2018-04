Peste 600.000 de români suferă de boli reumatismale!

Mai mult de 250 de medici reumatologi din peste 10 specialități au participat, la Cluj-Napoca, în perioada 30-31 martie 2018, la cel de-al 10-lea simpozion Național „Interferențe în Reumatologie”, dedicat abordării multidisciplinare a bolilor reumatice. Categoria bolilor reumatice include peste 200 de forme de afecțiuni musculoscheletale ce afectează proporții semnificative din populația României. Cele mai frecvente boli sunt cele degenerative (artroză, reumatisme abarticulare, etc), dar cele mai invalidante sunt cele inflamatorii articulare, care afectează probabil aproximativ 3% din populația României. Între acestea din urmă se numără poliartrita reumatoidă, spondiloartritele şi artropatia psoriazică. La nivelul județului Cluj, peste 7.000 de pacienți au fost consultați doar în anul 2017 în Clinica Reumatologie Cluj. „Reumatologia este o subspecialitate a medicinei interne și este cea mai tânără dintre ele. Și are două particularități. Prima, multitudinea și diversitatea patologiei. Peste 150 de boli care au manifestări la nivelul sistemului musculoloscheletal. Wiliam Heberden, un mare practician, spunea la începutul secolului al XIX-lea “Reumatism este un termen comun pentru multe boli și dureri, din care multe nu au încă nume și care sunt se datorează unui număr mare de cauze”. Acest lucru înseamnă că la nivelul spatelui sau genunchiului se pot manifesta diferite boli, și deci acestea trebuie recunoscute, diagnosticate și tratate diferit. Boli frecvente, precum artroza și boli rare și foarte rare, precum unele colagenoze, vasculite sau boli genetice. În al doilea rând, unele dintre bolile reumatologice (cele inflamatorii, colagenozele sau vasculitele) au manifestări multisistemice. De aceea, abordarea multidisciplinară joacă un rol esențial în diagnosticarea timpurie a bolilor reumatice. Acesta este și motivul pentru care am început în urmă cu 10 ani această manifestare. Ideea a fost să aducem împreună reumatologia cu o altă specialitate, să discutăm subiectele comune, să deschidem interesul pentru patologia musculoscheletală și mai ales să avem un limbaj comun. Am avut în cei 10 ani întâlniri cu radiologia-imagistica, pnemumologia, cardiologia, neurologia, bolile infecțioase, gastroenterologia, obstetrica-ginecologia, pediatria, oftalmologia și, în sfârsit, anul acesta, cu ortopedia“, a declarat prof. dr. Simona Rednic, medic primar în reumatologie, șeful Clinici de Reumatologie din cadrul Spitalului Județean Cluj și a disciplinei de Reumatologie din cadrul UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj, secretar general al Societății Române de Reumatologie.

Afecțiunile reumatice nu mai sunt de mult boli ale bătrâneții, prevalența acestora fiind tot mai mare în rândul populației active, tineri și chiar copii. Nerecunoscute și mai ales netratate corespunzător, afecțiunile reumatice afectează abilitatea fizică a bolnavului și are implicații severe la nivel personal, familial, emoțional si psihosocial, de fapt un impact negativ asupra tuturor aspectelor legate de calitatea vieții pacientului.

„Și la nivelul Clinicii Reumatologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj Napoca majoritatea pacienților internați au avut între 15 și 64 ani și doar o treime aveau peste 65 ani“, a spus prof. dr. Simona Rednic, medic primar în reumatologie.

Frecvenţa acestor afecţiuni în rândul tinerilor şi populaţiei active are un impact extrem de important la nivel socio-economic, bolile musculo-scheletale afectând capacitatea de muncă a persoanelor, uneori chiar definitiv. Acestea sunt responsabile pentru jumătate din absenţele de la locul de muncă şi de o rată de şomaj de trei ori mai mare decât în rândul populaţiei generale.

STATISTICĂ În Europa, bolile cronice reumatice şi musculoscheletice afectează 120 de milioane de persoane şi au asociat cel mai ridicat cost la nivelul sistemului de sănătate european şi al celui economico-social. În România, există peste 600.000 de persoane (3% din populaţie) cu boli inflamatorii reumatismale, între acestea fiind aproximativ 2.000 de copii care suferă de artrită juvenilă.

Comisia Europeană estimează că bolile reumatice şi musculoscheletale reprezintă 50% ca şi cauzalitate din rata absenteismului profesional şi aproximativ 60% din rata incapacităţii permanente de muncă. De asemenea, rata şomajului este de circa 50% în rândul persoanelor cu aceste dizabilităţi. Prevalența bolilor reumatismale va creşte o dată cu creşterea duratei de viață şi a îmbătrânirii populației.

Bolile reumatice determină un cost socio-economic anual de 240 miliarde euro, adică un cost direct, la nivelul UE, echivalent cu 2% din PIB. Zilele de absenteism la locul de muncă, cauzate de bolile reumatice şi musculoscheletale, însumează o pierdere de 650 milioane euro pe an.

Diagnosticul precoce şi aplicarea timpurie a unor terapii eficace, constituie singurele metode de limitare a evoluţiei acestor boli.