Peste 7.000 de constănţeni se plimbă cu bicicletele Primăriei

Cele 390 de biciclete puse gratuit la dispoziția constănțenilor și a turiștilor de Primăria Municipiului Constanța sunt utilizate la maximum de iubitorii de mișcare. Până acum au fost emise 7029 de carduri și s-au efectuat 24611 de trasee. Reamintim faptul că orice turist sau localnic poate solicita, în mod gratuit, pe baza cărții de identitate, de la ghișeele de informații din cadrul agențiilor SPIT, un card de utilizator.

Dacă în timpul utilizării bicicletei întâmpinați orice fel de probleme, aveți la dispoziție numărul de telefon cu tarif normal 0371.787.778, disponibil 7 zile din 7, în intervalul orar 07:00-24:00 (robot telefonic 24:00-07:00).

Proiectul „Black Sea Bike – Diversification of the tourism services in Constanța - Balchik cross border region by bike – BSB ” urmărește utilizarea bicicletei ca o alternativă la alte mijloace de transport poluante, o alternativă ecologică pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon.