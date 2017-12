Peste 70.000 de manifestanţi în centrul Kievului

12:59:33 / 10 Februarie 2014

Ukraina&Romania

Avem aceleasi radacini-Comunismul.Am avut o sansa sa scapam,ne-a fost frica sa riscam pe mana trioului, Copos,Ratiu si Campeanu.Am votat si am aruncat tara in mainile lui Iliescu si acolitii lui.Ciuma Rosie si-a infipt adanc coltii in economie si administratie in toti acesti ani si iata acum la Putere o Majoritate de 70% care sunt tot ei.Ramane ca Ponta sa faca si pasul catre Moscova daca nu a fost facut deja. Inca o suta de ani de aici inainte si nu vom fi cu adevarat Occidentali.Nu putem avea o Dreapta viabila cand de fapt sunt urmasii aceluiasi Partid Comunist.Avem exemple de Democratie recunoscute de UE prin toate Rapoartele MCV,Schenghen si Martea Neagra.Este foarte greu sa castigam increderea Tarilor Democratice,cand avem asemenea comportament.