Peste 7,5 milioane km, resetați pe șest la mașini SH

Peste 7,5 milioane de kilometri au fost resetaţi la 259 de maşini second hand aflate la vânzare în piaţa din România, în noiembrie, reiese dintr-un studiu realizat de către InspectorAuto.ro, o platformă specializată în verificarea kilometrilor şi istoricului de daune la autovehiculele rulate. „VIN-ul (seria de şaşiu - n.r.) era la vedere, tocmai pentru a întări credibilitatea că aceste maşini au kilometri reali şi că vânzătorii nu au ce să ascundă. Rezultă o medie de 28.967 kilometri daţi înapoi per maşină (media este una aritmetică, astfel că, la extrema de sus, cifrele sunt mult mai mari). Cel mai mult au fost daţi înapoi 399.617 kilometri, iar cel mai puţin 5.067 km“, spune fondatorul site-ului, Mihai Cune. Potrivit analizei, în topul maşinilor second hand care au avut cei mai mulţi kilometri trucaţi se află un Volkswagen Transporter din 2011 - cu 580.000 km reali, iar în anunţ cu doar 185.000 km, un BMW Seria 5 din 2005 (cu 424.000 km reali şi 275.000 km în anunţ), un Renault Laguna din 2012 (cu 370.000 km reali şi doar 180.000 km trecuţi în anunţ), o Skoda Octavia din 2012 (cu 304.000 km reali şi 170.000 km în anunţ), un Range Rover Evoque din 2013 (cu 265.000 km reali, iar în anunţ cu 150.000 km) şi un Audi A4 din 2014 (cu 290.000 km reali şi 185.000 km în anunţul de vânzare). InspectorAuto.ro a lansat, recent, un parteneriat cu site-ul de anunţuri auto carzz.ro, pentru a oferi acces mai facil la istoricul de kilometri şi daune al maşinilor SH. Portalul oferă istoricul de kilometri şi daune al unei maşini rulate pe baza seriei de şasiu şi are un portofoliu cu peste șapte milioane de înregistrări.