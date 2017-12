Peste 8.000 de locuri pentru viitorii studenţi

La sfîrşitul acestei săptămîni, elevii din anii terminali ai liceelor constănţene pot studia pe îndelete ofertele celor 16 facultăţi din cadrul Universităţii „Ovidius”, în contextul manifestării intitulate „Zilele Porţilor deschise”. La parterul Campusului universităţii constănţene au fost amenajate standuri cu informaţii despre fiecare facultate şi specializările pe care le oferă. „Spre deosebire de anii precedenţi, în acest an, Ministerul Educaţiei a mărit numărul de locuri la învăţămîntul fără taxă. Pentru ciclul de licenţă avem 1.350 de locuri, cu 65 mai multe decît anul trecut, iar pentru master avem 700 de locuri, cu 550 mai mult. În total, avem peste opt mii de locuri pentru cei care doresc să urmeze cursurile unei facultăţi. Concurenţa pe locurile puse la dispoziţie în anii trecuţi dovedeşte că universitatea noastră este cunoscută şi respectată în mediul dobrogean şi nu numai”, a declarat rectorul Universităţii „Ovidius”, prof. univ. dr. Victor Ciupină. Conducerea instituţiei de învăţămînt s-a pregătit temeinic pentru noul an universitar, reuşind să îmbunătăţească condiţiile de studiu şi de locuit pentru studenţii săi. Începînd cu luna august, tinerii veniţi din alte judeţe vor putea fi cazaţi la Căminul nr. 1, de pe bd-ul Mamaia. „Momentan, acesta se află în reparaţii capitale, urmînd să fie transformat din cămin cu grupuri sanitare comune, în cămin de garsoniere. În plus, lucrările la noua clădire care va adăposti Facultăţile de Medicină şi Biologie vor fi finalizate pînă pe 1 octombrie”, a afirmat Ciupină. Standurile facultăţilor au atras, ieri, un număr impresionant de elevi, fiecare dorind să afle care este cea mai potrivită alegere pentru viitor. Cea mai reuşită prezentare a aparţinut însă Facultăţii de Arte din cadrul universităţii, la standul căreia doi dintre studenţi au „devenit” statui. Deşi impresionaţi de talentul lor, participanţii s-au îndreptat către specializări considerate bănoase. „Am ales Facultatea de Ştiinţe Economice, specializarea Finanţe pentru că este cea mai căutată şi am posibilitatea ca, după absolvire, să mă angajez pe un salariu mare”, susţine Camelia Conduleţ, elevă în clasa a XII-a la Colegiul Tehnic „Vasile Pîrvan”. „Zilele Porţilor deschise” la Universitatea „Ovidius” continuă sîmbătă şi duminică.