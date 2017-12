Peste 90 de milioane de euro pentru dezvoltarea Zonei Metropolitane Constanţa

La finele anului trecut, Agenţia de Dezvoltare Regională Sud-Est (ADRSE) a tras linie în ceea ce priveşte proiectele depuse de instituţii publice şi societăţi, unele aflate în implementare şi altele finalizate. Unul dintre cele mai importante pachete de investiţii care se realizează la Constanţa prin Programul Operaţional Regional, pe planuri integrate de dezvoltare urbană, îl are Polul de Creştere Constanţa (PCC), care are o alocare financiară de 90,32 milioane de euro. Planul Integrat de Dezvoltare (PID) pentru PCC este însoţit de o listă de proiecte propuse pentru a fi finanţate prin POR, dar şi prin alte programe operaţionale, derulate cu bani europeni. Valoarea proiectelor pentru care se solicită finanţare din POR depăşeşte deja valoarea alocată de 90 milioane de euro şi există inclusiv proiecte în lista de rezervă. Zona Metropolitană Constanţa care se înscrie în PCC cuprinde 14 localităţi cu o populaţie de aprox. 500.000 de locuitori, care vor beneficia de rezultatele investiţiilor propuse prin PID, precum: restaurarea centrului istoric al municipiului Constanţa, modernizarea infrastructurii publice din staţiunea Mamaia, lărgirea drumului Mamaia - Năvodari şi a drumului Năvodari - Lumina, construirea rivierei Tomis, precum şi realizarea unor proiecte mai mici, dar cu impact care vizează patrimoniul cultural, infrastructura urbană şi centrele sociale. Reprezentanţii ADRSE susţin că, prin implementarea programelor de dezvoltare urbană, va creşte semnificativ calitatea vieţii cetăţenilor şi se va îmbunătăţi politica de dezvoltare urbană în conformitate cu principiile aprobate de Comisia Europeană. În plus, cei de la ADRSE spun că deja a fost semnat un contract de finanţare cu o valoare totală de 3,08 milioane de euro.