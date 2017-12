Peste 9.000 de amenzi date de Poliţia Rutieră

09:31:45 / 10 Martie 2014

sa va zic eu cum stau lucrurile

vineri dupa amiaza in mangalia pe str gen.vartejanu in capatul strazii erau 2 politisti,am trecut pe langa ei aveam centura nu vb la tel eram ok! si din fata mea venea un smeker de al lor vorbind la telefon fara centura si nu l a oprit! deci legea este pt unii adica pt fraieri! era postica ala de la economic cu aud negru folii si pe geamurile laterale fata deci tot ceva ilegal! audi cu nr PAC! dar cine sa se sesizeze! rusine dlor politisti! cam asa stau lucrurile! astia fac multe abuzuri si noi ca fraierii platim amenzi! faceti plangere nu va costa mai mult de 20lei si castigati sigur!