Peste o sută de mii de sticle cu Agheasma Mare vor ajunge la constănțeni

Arhiepiscopia Tomisului va împărți, de Bobotează, 150.000 de sticle de agheasmă. Ceremonia de sfințire a apei din butoaiele trase de boi și măgari va avea loc de pe 6 ianuarie, pe faleza Cazinoului, iar apa sfințită va ajunge în toate bisericile. La manifestările religioase sunt așteptați peste 10.000 de credincioși.

Tradiția continuă la malul mării, chiar dacă, anul acesta, vestitul ger al Bobotezei nu a fost anunțat de meteorologii. Sărbătoarea va fi pregătită cum se cuvine și, cu siguranță, nu vor lipsi sticlele cu Agheasma Mare, procesiunea carelor trase de boi și măgari sau crucile aruncate în mare.

Anul acesta s-au pregătit 150.000 de sticle de agheasmă. Ele vor fi etichetate, iar vineri de dimineață, în Ajunul Bobotezei, se va începe slujba imediat după ora 05:00 dimineața, ca la ora 07:00 să fie sfințite butoaiele de agheasmă. „Am adus încă patru butoaie mai mari decât toate pe care le avem ca să putem să sfințim apa o singură dată pentru tot ce se va îmbutelia. Avem voluntari care vin să ne ajute, armata ne ajută în ziua de ajun și în ziua de Bobotează. La fel și Jandarmeria. De aceea ne bucurăm de fii duhovnicești cei mai harnici și dornici să participe la sărbătoare“, a precizat Înalt Prea Sfinția Sa Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului.

Conform tradiției, Înaltpreasfințitul Teodosie va arunca în apa mării și cele trei cruci, ce simbolizează Arătarea Sfintei Treimi la apa Iordanului. Tot în cadrul slujbei, Arhiepiscopul Tomisului va sfinți apa din budanele de lemn aflate în care trase de boi și măgari. Aceste care vor pleca apoi în procesiune pe străzile orașului, pentru a împărți Agheasma Mare celor ca nu vor reuși să participe la slujba din Portul Tomis. La manifestarea religioasă sunt așteptați peste 10.000 de credincioși.

„Sărbătoarea această cosmică, atât de bogată în daruri, sperăm să ne aducă și nouă un început de an plin de lumină și de bucurie sfântă, care să ne țină până la sfârșitul anului, după ce am avut începutul cu sărbătoarea Sfântului Vasile, cu urările de an nou ca un semn de milostivire și binecuvântare a lui Dumnezeu și, iată, cu numele pe care noi l-am primit de la cel ce este Mântuitorul nostru, în ziua cea dintâi a anului. Vă doresc tuturor ca Boboteaza să vă fie zi plină de lumină, de credință, de înțelepciune, de belșug în daruri sfinte, și fiecare dintre noi să sărbătorim această sărbătoare a arătării Domnului, să ni se arate și nouă în sufletul și inima noastră, să simțim sfințenia care coboară prin Duhul Sfânt care înnoiește aceste daruri ale Bobotezei și să rămânem tot anul tari în credință, neîndoielnici în nădejde, iertători și iubitori de Dumnezeu și de semenii noștri”, a spus IPS Teodosie.

Sute de jandarmi din cadrul Grupării Mobile „Tomis“ și Inspectoratului Județean Constanța vor asigura la Constanța măsuri de ordine publică la ceremonia religioasă ocazionată de Sărbătoarea Botezului Domnului. La asigurarea ordinii publice vor participa și lucrători din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța și ai Poliței Locale Constanța. Totodată, echipaje de pompieri vor asigura măsurile de prevenire a situațiilor de urgență pe durata procesiunii organizate de la Catedrală spre Portul Tomis, iar în locul unde se va desfășura procesiunea va fi și un echipaj de paramedici pentru a acorda primul ajutor medical de urgență persoanelor cu afecțiuni medicale.