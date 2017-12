Peste o sută de vârstnici îşi vor banii înapoi

Peste o sută de pensionari s-au bulucit, ieri, la Casa Judeţeană de Pensii (CJP) Constanţa să-şi ceară înapoi banii reţinuţi din pensii pentru contribuţiile sociale. Oamenii cu pensii sub 740 de lei vor să li se restituie cei 5,5% opriţi, lunar, sub forma contribuţiilor sociale. Potrivit purtătorului de cuvânt al CJP Constanţa, Kristina Mutiş, instituţia pe care o prezintă nu are cu ce să îi ajute. „Ei au înţeles greşit că trebuie să depună la noi cereri. Nici pentru recuperarea banilor, nici pentru încetarea reţinerii celor 5,5% din pensie nu se depun cereri la noi. Odată cu publicarea deciziei Curţii Constituţionale în Monitorul Oficial, automat nu se vor mai percepe aceste contribuţii sociale”, a declarat Kristina Mutiş. De asemenea, la Casa de Pensii nu se depun cereri pentru recuperarea banilor reţinuţi până acum. „Singura soluţie pentru recuperarea acestor bani este calea Instanţei. Am încercat să le explicăm oamenilor procedurile, dar au existat şi persoane care au dorit în continuare să depună cererile. Le-am primit, le-am înregistrat şi urmează să primească acelaşi răspuns din partea noastră”, a mai afirmat purtătorul de cuvânt al CJP Constanţa. Ileana Popa este una dintre persoanele care s-a adresat Casei de Pensii. „Am venit aici pentru că aşa am înţeles: că trebuie să fac o cerere ca să-mi primesc înapoi sumele cotizate pe o Ordonanţă neconstituţională. Mi s-a spus aici că nu trebuie să depun nicio cerere. Nu ştiu ce să întâmplă. Am o pensie de 600 de lei şi din banii ăştia şi aşa puţini mi-a mai luat şi statul”, a declarat femeia. Curtea Constituţională a decis că Ordonanţa prin care se reţineau cei 5,5% din toate pensiile nu este constituţională, reţinerea aplicându-se doar pensiilor care depăşesc 740 de lei, şi numai pentru suma diferenţa dintre plafon şi pensia reală. Adică, unui pensionar care beneficiază de 900 de lei pensie, i se vor reţine cei 5,5% din 160 lei. Pentru că Ordonanţa a fost declarată neconstituţională, pensionarii s-au simţit îndreptăţiţi să-şi ceară banii înapoi.