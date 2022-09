Peste o treime din fondurile speculative tradiționale investesc în cripto

Chiar și cu volatilitatea extraordinară din acest sector, numărul fondurilor speculative tradiționale (hedging) care investesc în cripto aproape s-a dublat și apar tot mai multe fonduri specializate în criptomonede, pe măsură ce aceste active digitale sunt acceptate, arată raportul Global Crypto Hedge Fund Report 2022, realizat de PwC împreună cu Asociația pentru gestionarea investițiilor alternative (AIMA) și Elwood Asset Management, parte din CoinShares.

Dintre fondurile speculative tradiționale intervievate în cadrul raportului, 38% investesc în prezent în active digitale, aproape dublu comparativ cu un an în urmă. Între timp, numărul fondurilor speculative specializate în criptomonede a accelerat, ajungând la peste 300 la nivel global.

“Increasing appetite and demand from investors has spurred interest in crypto as an asset class, spanning retail to institutional. In addition to the numerous hedge funds investing in crypto, many larger "traditional" asset managers have been exploring the crypto space, working on pilots, and are now starting to launch product. This will help to accelerate the institutionalisation of the crypto markets and, as they mature, regulation and infrastructure will continue to improve. Given recent market developments, we are hearing greater demand for transparency and trust from investors”, said Olwyn Alexander, Global Asset and Wealth Management Leader, PwC Ireland.