Peste șaptezeci de delfini eșuați de la începutul anului

De la începutul lunii și până acum, au fost înregistrate 21 cazuri și 74 de la începutul acestui an.

Anul trecut, în această perioadă, au fost raportate la numărul de urgență delfini doar 4 cazuri, transmite ONG-ul Mare Nostrum.

Îngrijorător este faptul că în perioada similară a anului trecut au fost raportate doar 4 cazuri de eșuări, în timp ce în acest an, de la începutul lunii august, numărul acestora a ajuns la 21:

Marian Paiu, coordonator departament Conservarea Biodiversității:

Ceea ce ne ajută foarte mult este implicarea locuitorilor din zona costieră și a turiștilor, care sună la numărul de urgență DELFINI- 0763255731, pentru a ne raporta toate aceste cazuri.

Fără ajutorul și implicarea acestora, nu am fi putut fi atât de prompți și nu am fi putut contoriza eficient numărul de eșuări.

Facem un apel, pe această cale, către toți constănțenii și turiștii, de a ne semnala în continuare atunci când văd delfini eșuați, pentru a ne ajuta atât pe noi, cât și delfinii și marsuinii din Marea Neagră.

În această perioadă, lucrăm la stabilirea unui număr total al delfinilor din Marea Neagră, un proces laborios pe care sperăm să îl încheiem curând.

Am coroborat datele înregistrate în cadrul monitorizărilor aeriene CENOBS, precum și cele deja existente, iar momentul în care vom avea cifrele va fi cu adevărat un moment istoric, pentru că niciodată, în istoria recentă, nu a mai fost derulată o astfel de campanie bazinală.