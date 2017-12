Peste un milion de români au astm!

În acest an, Ziua Mondială a Astmului este marcată de către reprezentanţii Societăţii Române de Pneumologie la Institutul de Pneumoftiziologie “Marius Nasta” din Bucureşti, unde va fi organizată o conferinţă de presă. Preşedintele Societăţii Române de Pneumologie, prof. univ. dr. Florin Mihălţan, şi nu în ultimul rând preşedintele Comisiei de Pneumologie din cadrul Ministerului Sănătăţii, prof. univ. dr. Miron Bogdan, vor fi cei care vor trage un semnal de alarmă asupra prevalenţei crescute a astmului în România, dar şi să puncteze metodele de menţinere sub control a acestei boli. În prezent, potrivit datelor statistice, peste un milion de români sunt diagnosticaţi cu astm, fiind incluşi deja în tratamente. Medicii susţin că cifra este cu mult mai mare, mulţi ajungând la medic doar când boala începe să se manifeste “zgomotos”. La acţiune vor fi prezenţi pacienţi cu astm care vor povesti despre cum au descoperit boala, dar şi cum au reuşit să îşi menţină sub control afecţiunea, astfel încât să se poată bucura de o viaţă normală, activă. Cu această ocazie, toţi cei prezenţi îşi pot efectua gratuit teste de spirometrie, o investigaţie simplă care testează vârsta plămânilor, dar şi care arată posibile afecţiuni respiratorii.