Peştera se distanţează în play-off

Rezultate înregistrate marţi, în etapa a doua din play-off-ul şi play-out-ul Ligii a IV-a la fotbal - PLAY-OFF: Dacia Mircea Vodă - Portul Constanţa 1-0 (M. Voicu 90); la juniori: 1-12; Axiopolis Sport Cernavodă - Internaţional Pecineaga 4-1 (R. Ivan 9, 45, I. Tenciu 38, C. Iriciuc 87 - B. Bobină 36); la juniori: 4-0; CS Mihail Kogălniceanu - CS Agigea 5-2 (I. Treznea 40, 57, 61, C. Colciu 47, B. Georgescu 90 - M. Nicolae 11, 28); la juniori: 3-2; Gloria Băneasa - Gloria Albeşti 2-0 (G. Marin 54, 71); la juniori: 4-1; AS Carvăn - CS II Eforie 0-2 (M. Neacşu 34, I. Gîndac 82-pen); la juniori: 3-0 (neprezentare); CS Peştera - GSIB Mangalia 4-0 (N. Ripert 35, D. Piron 49, M. Măciucă 62, D. Normambet 74); la juniori: 3-5. Clasament play-off: 1. Peştera 58p; 2. Pecineaga 51p; 3. Agigea 47p; 4. Albeşti 44p; 5. CS II Eforie 43p; 6. Carvăn 39p; 7. Băneasa 38p; 8. Kogălniceanu 38p; 9. Cernavodă 37p; 10. Mangalia 36p; 11. Mircea Vodă 34p; 12. Portul 33p.

PLAY-OUT: Perla Murfatlar - Cariocas Constanţa 2-0 (Ad. Cănciulescu 22, V. Covrig 90); la juniori: 7-0; AS Cogealac - Ştiinţa Poarta Albă 3-0; la juniori: 2-4; Sport Prim Oltina - CSO Ovidiu 2-2 (M. Plăcintă 4, 87 - Cr. Ciuciuleacă 64, 83); la juniori: 3-0 (neprezentare); Victoria Cumpăna - Danubius Rasova 3-0 (oaspeţii s-au retras din campionat); Sparta Techirghiol - Carsium Hîrşova 3-0 (oaspeţii s-au retras din campionat). Aurora 23 August a stat. Clasament play-out: 1. Murfatlar 34p; 2. Cumpăna 29p; 4. Techirghiol 26p; 3. Ovidiu 24p; 5. Poarta Albă 21p; 6. Oltina 21p; 7. Cogealac 20p; 8. Cariocas 17p; 9. Rasova 11p (echipă retrasă din campionat); 10. Hîrşova 9p (echipă retrasă din campionat); 11. 23 August 9p.