Peştera şi-a asigurat, practic, promovarea

După victoria pe terenul celei de-a doua clasate, echipa din Peştera se poate deja gîndi la campionatul următor! Dacă va dori (şi va putea) să joace în Liga a IV-a, Peştera Dobrogei se va număra cu siguranţă printre echipele promovate, graţie unor evoluţii constant bune în acest campionat.

Iată rezultatele etapei a 21-a în Seriile Est şi Nord, respectiv a 20-a în Seria Sud - SERIA EST: Viitorul Cerchezu - Fulgerul Chirnogeni 1-3 (Nucu 89 - G. Stîngă 11, C. Dragomir 79, Bereanu 81); AS Bărăganu - Avîntul Comana 1-2 (Alpetrei 89 - Cl. Popa 4, I. Cristea 71); AS Independenţa - CFR Constanţa 2-7 (Geană 19, 59 - Al. Şerban 16, 43, 73, Mara 25, S. Voicu 41, 65, M. Şerban 71); Viitorul Mereni - Aurora II 23 August 4-5 (Socianu 25, 30, Strîmbu 42, Nedelcu 65 - I. Florea 41, Şerbănescu 57, Băltăneanu 75, 86, 93); Sparta II Techirghiol - Voinţa Valu lui Traian 3-2 (Chifoi 32, 56, Saledin 36 - A. Neagu 51, Papuc 68); Recolta Negru Vodă - Unirea Topraisar 2-2 (Ciortan 25, Sîrboiu 29 - Cl. Sandu 37, Avarvare 58); Luceafărul Amzacea - Viitorul II Cobadin 2-1 (Curelaru 8, Culcea 25 - Preoteasa 12); CSM II Medgidia Valea Dacilor - AS Ciocîrlia 2-0 (Tudose 2, Sirop 82). Clasament: 1. Techirghiol II 49p; 2. Comana 45p; 3. Valu lui Traian 45p; 4. Amzacea 42p; 5. CFR 39p; 6. 23 August II 39p; 7. Negru Vodă 37p; 8. Cobadin II 36p; 9. Chirnogeni 33p; 10. Topraisar 33p; 11. Mereni 26p; 12. Independenţa 21p; 13. Ciocîrlia 18p; 14. Valea Dacilor 17p; 15. Bărăganu 4p; 16. Cerchezu 1p.

SERIA NORD: Dunaris Topalu - Gloria Seimeni 1-3 (G. Ion 6 - I. Ilie 43, A. Stoian 70, Dăineanu 91); Viitorul Tîrguşor - CSS Medgidia 3-1 (Done 18, I. Cernavalenco 69, 90 - Hanu 48); Pescarul Ghindăreşti - Pescăruşul Gîrliciu 0-2 (V. Popa 49, 60); Steaua Dorobanţu - Dunărea Ciobanu 3-1 (Poliac 49, 70, I. Creţu 74 - R. Tudor 68; echipa oaspete a depus contestaţie); Dacia Mircea Vodă - Ulmetum Pantelimon 3-3 (Ciobănuţ 9, I. Sîrbu 60, V. Ciobanu 68 - Cucu 8, Treznea 75, Chirvăsitu 78); Voinţa Siminoc - Sport Club Horia 8-3 (Pascal 6, 12, 40, 51, 60, Cr. Lungu 8, D. Siminiceanu 69, 85 - C. Cristea 19, Şeitan 60, Stroie 74); Ştef Serv Seimeni - Sportul Tortomanu 2-3 (Cileagă 80, D. Gheorghe 91 - Drăghici 4, Strujac 32, Mărgean 76); Viitorul Vulturu - Viitorul Fîntînele 2-4 (Marius Berdilă 15, Fl. Berdilă 79 - Grigorescu 45, Tîrcolea 58, Orlean 63, V. Ioniţă 72). Clasament: 1. Mircea Vodă 53p (20j); 2. Ciobanu 47p; 3. Siminoc 45p (20j); 4. Ştef Serv Seimeni 43p; 5. Gîrliciu 39p; 6. Tortomanu 36p; 7. Pantelimon 34p (20j); 8. Gloria Seimeni 34p (20j); 9. Fîntînele 29p; 10. Topalu 29p; 11. Horia 24p (19j); 12. CSS Medgidia 20p; 13. Ghindăreşti 17p; 14. Tîrguşor 16p; 15. Dorobanţu 9p; 16. Vulturu 5p.

SERIA SUD: Sacidava Aliman - Inter Ion Corvin 5-4 (D. Sivriu 7, 69, I. Constantin 81, 92, Topalu 21 - I. Stan 39, 51, Covaciu 64, G. Dan 78); Progresul Dobromir - Trophaeum Adamclisi 2-4 (S. Arif 44, M. Petre 51 - Orăscu 18, 59, D. Păun 63, Ghinţuială 90); Marmura Deleni - Sport Prim Oltina 4-3 (Chirpoc 2, 87, Cl. Dan 20, Toderică 28 - M. Ionică 8, B. Oprea 29, G. Plăcintă 60); Dunărea II Ostrov - Peştera Dobrogei Peştera 1-4 (E. Anghel 11 - Piron 8, 53, 64, Vrabie 80). Clasament: 1. Peştera 50p; 2. Ostrov II 42p; 3. Oltina 35p (19j); 4. Adamclisi 26p; 5. Ion Corvin 22p (19j); 6. Aliman 20p; 7. Deleni 18p; 8. Dobromir 11p.