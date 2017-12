PETA cere ca ursul polar Knut să fie castrat

Vedeta Grădinii Zoologice din Berlin, ursul polar Knut trebuie să fie castrat, pentru a evita riscul de consangvinizare, rezultat din coabitarea cu verişoara lui italiană Gianna, au argumentat reprezentanţii organizaţiei PETA (People for the Ethical Treatment of Animals). Comunicatul asociaţiei PETA Germania subliniază faptul că cei doi tineri urşi, ambii în vârstă de doi ani, au acelaşi bunic, ursul polar Olaf. În opinia reprezentanţilor PETA, consangvinizarea este pre-programată fără această intervenţie şi ar dăuna considerabil politicii durabile de creştere a animalelor sălbatice în grădinile zoologice, reducând diversitatea genetică şi făcând să apară riscul de declin pentru următoarele generaţii de animale.

Knut, cel mai celebru urs din Germania, locuieşte de câteva luni cu Gianna, care a fost adusă de la Grădina Zoologică Hellabrunn din Munchen, unde lucrările de mărire şi reamenajare a spaţiului destinat urşilor polari sunt în plină desfăşurare. După o primă perioadă tensionată, cei doi urşi par să se placă şi să aprecieze traiul în comun. Gianna ar putea să rămână însărcinată după ce Knut va atinge vârsta de patru ani, masculii de urs polar neputând să procreeze înainte de această vârstă, chiar dacă femelele pot deveni mame începând cu vârsta de trei ani. Knut, ursul polar crescut de oameni după ce mama lui, Tosca, l-a abandonat, împreună cu fratele lui geamăn, la puţin timp după naştere, este vedeta acestei grădini zoologice din Germania, atrăgând până în prezent peste opt milioane de vizitatori. Fratele lui a murit, însă Knut a ajuns o mare celebritate, devenind sursa de inspiraţie pentru o serie de jucării, cărţi, filme animate, ajungând chiar şi pe coperta celebrei reviste ”Vanity Fair”.

Grădina Zoologică din Berlin a fost criticată în presa germană în legătură cu felul în care a fost crescut Knut, care s-a ataşat prea mult de oameni. Înainte de a o întâlni pe Gianna, ursul Knut nu mai văzuse niciodată un alt urs polar. Gianna, numită astfel după cântăreaţa rock italiană Gianna Nannini, are deja experienţă în ceea ce priveşte relaţiile romantice, după ce l-a respins cu dispreţ pe Yoghi, un urs polar de 12 ani pe care îngrijitorii din Munchen i l-au prezentat în trecut şi a trebuit să fie mutată în acelaşi ţarc cu Lisa, bunica în vârstă de 32 de ani a lui Knut.