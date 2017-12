Petarde interzise, vîndute în piaţa din Techirghiol

În ciuda pedepselor aspre prevăzute de noua lege care reglementează regimul petardelor, unii comercianţi riscă ani grei de puşcărie punînd în vînzare materiale pirotehnice interzise. Nu mai departe de ieri, un localnic din Techirghiol a semnalat faptul că în centrul localităţii se vînd petarde care nici măcar nu ar fi trebuit să ajungă în mîna cuiva. La intrarea în Techirghiol, în prima staţie de autobuz, doi copii vindeau la o tarabă improvizată artificii şi pocnitori. Materialele pirotehnice comercializate făceau parte din clasa 1 de risc, adică aceea a pocnitorilor şi artificiilor cu conţinut mai mic de 3 grame de material pirotehnic. Problemă a apărut în piaţa localităţii unde pe o tarabă cu casete şi CD-uri, se vindeau materiale pirotehnice permise de lege, dar după o scurtă tîrguială puteai cumpăra, cu 50.000 lei vechi, o petardă de peste 100 de grame, din Clasa a II-a de risc interzise legal. La sesizarea reporterilor Telegraf,

un echipaj al Poliţiei Techirghiol s-a deplasat la locul indicat. Cristian Apostol, în vîrstă de 26 ani, administratorul SC “Full Concept” SRL firma care deţinea taraba şi de unde a fost cumpărată petarda, a prezentat oamenilor legii o autorizaţie emisă de IPJ Constanţa pentru comercializarea materialelor pirotehnice din clasa 1 şi a susţinut că nu are la vînzare decît petarde permise de lege. “Dacă veneaţi acum un an de zile poate găseaţi şi alte chestii care acum sînt interzise. Nu îmi permit să risc, cu atît mai mult cu cît pedepsele sînt drastice“ a spus Cristian Apostol. Chiar dacă ziariştii le-au indicat locul unde sînt depozitate petardele interzise de lege, poliţiştii nu s-au dovedit interesaţi să verifice, motivînd că nu au mandat de percheziţie pentru a intra în respectivul depozit. Situaţia a rămas în “coadă de peşte“ din cauza lipsei de decizie a oamenilor legii. Potrivit noilor reglementări legale, deţinerea, folosirea sau comercializarea de materiale pirotehnice interzise, se pedepseşte cu închisoarea de la trei luni la un an.