Pete Doherty a compus un cîntec de dragoste pentru Kate Moss

Pete Doherty, solistul trupei Babyshambles, a compus un cîntec de dragoste care se pare că este dedicat fostei sale iubite, top modelul britanic Kate Moss, informează Ireland On-Line. Piesa, intitulată “Bohemian Love”, a fost postată pe contul de YouTube al lui Pete Doherty şi are un videoclip ce prezintă imagini cu fotomodelul şi solistul Babyshambles din perioada în care aceştia erau împreună. Artistul în vîrstă de 29 de ani poate fi auzit cîntînd: “I miss your face, I miss the places. What happened to her? What happened to me? Every time I lie on the pillow I cry”. (Mi-e dor de chipul tău, mi-e dor de locurile noastre. Ce s-a întîmplat cu ea? Ce s-a întîmplat cu mine? Plîng de fiecare dată cînd pun capul pe o pernă).

Pete Doherty şi Kate Moss s-au cunoscut în 2005, la petrecerea pentru ziua de naştere a top modelului, iar relaţia lor a fost una foarte tumultuoasă, marcată de împăcări şi despărţiri violente şi condimentată din plin cu alcool şi droguri. Pete a fost părăsit de Kate la începutul verii trecute, după ce ea a aflat că solistul trupei Babyshambles o înşeală. Tot anul trecut, Pete Doherty a încercat să se sinucidă, înghiţind o cutie întreagă de pastile, după ce a aflat că top modelul se întîlneşte cu vocalistul formaţiei Kills, Jamie Hince. Între timp, în luna martie a acestui an, Kate Moss a anunţat, pe cînd se afla într-o vacanţă romantică în Olanda, că se va căsători cu Jamie Hince, în vîrstă de 39 de ani. Potrivit presei britanice, petrecerea de nuntă va avea loc pe 6 septembrie, iar ceremonia se va desfăşura la Cotswolds şi va fi un eveniment intim.

Kate Moss, care a avut relaţii cu vedete precum fotograful Mario Sorrenti şi actorul Johnny Depp, are o fiică, Lila Grace, în vîrstă de 6 ani, cu Jefferson Hack, editorul publicaţiei “Dazed & Confused”.