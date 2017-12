Pete Doherty s-a logodit cu Irina Lăzăreanu

Controversatul cîntăreţ britanic Pete Doherty s-a logodit cu modelul canadian de origine română Irina Lăzăreanu, care a confirmat logodna cu solistul vocal de la Babyshambles tuturor celor care au întrebat-o despre noul său inel. “M-am logodit de curînd”, ar fi declarat potrivit publicaţiei “Women\'s Wear” Irina Lăzăreanu, la o prezentare de modă desfăşurată marţi la Paris.

Cei doi se cunosc de mai bine de zece ani şi, în pofida relaţiei pe care cîntăreţul a avut-o cu top-modelul Kate Moss, au ţinut mereu legătura. Irina Lăzăreanu, a cărei a doua pasiune este muzica, a participat ca voce de fundal la înregistrările şi concertele trupei Babyshambles. De la vîrsta de 15 ani de cînd s-au întîlnit prima dată, Irina Lăzăreanu este muza lui Pete Doherty, pe care cel mai recent l-a ajutat să scrie piesa “La Belle et la Bete”. În plus, cei doi au un prieten comun foarte bun, Sean Lennon, fiul celebrului John Lennon, care produce albumul de debut al fotomodelului. Agenţia de modelling care o reprezintă pe Irina Lăzăreanu nu a confirmat, dar nici nu a negat logodna acesteia cu Pete Doherty, însă o prietenă a româncei a declarat, pentru revista “People”: “Are un inel cu un diamant uriaş pe deget, iar cînd am întrebat-o despre el, mi-a spus că s-a logodit”.

În martie 2007, Vogue.com a menţionat că însăşi Kate Moss a fost cea care a descoperit-o pe Irina Lăzăreanu şi a folosit-o într-un editorial al celebrei reviste, în 2005. Cele două s-au întîlnit prin intermediul lui Pete Doherty. “Kate Moss crede că Irina Lăzăreanu are un look unic, de vedetă rock. Tenul ei ca de porţelan, ochii mari, de sub bretonul în stilul anilor \'60, o înfăţişare care a impresionat-o pe Kate”, se arăta în revista “Vogue”.