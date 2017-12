Pete Doherty, tătic după un weekend fierbinte cu o virgină

După problemele cu drogurile şi după două relaţii eşuate cu fotomodele Kate Moss şi Irina Lăzăreanu, solistul trupei Babyshambles părea că s-a liniştit în braţele altui model, Portia Freeman. Dar, se pare că lucrurile nu stau chiar aşa. Fina bossului de la Manchester United, Sir Alex Ferguson, a dezvăluit că este însărcinată şi că micuţul care urmează să vină pe lume este al lui Pete Doherty. Laura McLaughlin, în vîrstă de 20 de ani, afirmă că sarcina ei se află deja în trei luni şi că urmează să nască în iunie: „Este copilul lui Pete. Nu este nicio îndoială în privinţa asta. Eram virgină cînd l-am întîlnit pe Pete şi cînd am făcut sex. Ştie despre copil. I-am spus că sînt însărcinată, imediat ce am aflat şi eu, la scurt timp după Crăciun. Ţinem legătura doar la telefon”, a declarat tînăra. Lola, aşa cum îi spun prietenii, este studentă eminentă la Universitatea Harvard, unde studiază Dreptul şi este fiica lui Stephen şi Helen McLaughlin, prieteni de familie cu Sir Alex Ferguson.

Laura McLaughlin, care nu şi-a anunţat părinţii personal de transformarea lor în bunci, a povestit însă că micuţul este rezultatul unui sfîrşit de weekend fierbinte, pe care l-a petrecut cu rockerul în camera ei de la Hotelul Berkeley, din Londra, în luna octombrie. „L-am întâlnit pe Pete în urmă cu un an, prin nişte cunoştinţe comune. Mă pipăia întotdeauna, mă săruta pe gît şi mă invita acasă la el. Nu a ştiut că sînt virgină şi nici eu nu i-am spus. Am bănuit că el crede că sînt o tipă fără prea mare experienţă cu bărbaţii şi îmi spunea «pura». A fost întotdeauna protector şi blînd cu mine”, a mai povestit tânăra. Pe 27 decembrie, Lola a fost dusă la spital, după ce a leşinat. „Am avut o problemă cu ovarele şi am avut şi un chist. Iniţial, am crezut că despre asta este vorba, dar la spital mi-au spus că sînt însărcinată”. Tînăra mai povesteşte că, atunci cînd l-a sunat pe Pete Doherty, care mai are un copil de patru ani cu o fostă iubită, Lisa Moorish, primele lui cuvinte au fost: „Şi crezi că este al meu?”. „Apatia lui a fost traumatizantă pentru mine. Aş fi vrut ca acest copil să însemne pentru el ce înseamnă şi pentru mine. Dar nu a fost aşa”, a mai spus fata. Purtătorul de cuvînt al cîntăreţului a declarat că Pete Doherty susţine că nu are nici cea mai vagă idee cine este această fată.