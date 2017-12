Peter Crouch şi... dansul robotului

Atacantul echipei FC Liverpool, Peter Crouch, l-a făcut uitat pe David Beckham cu tatuajele sale, după ce a uimit întreaga ţară cu... "dansul robotului", pe care l-a simulat în urma golului marcat Ungariei în meciul de marţi. În 48 de ore, gesturile lui Crouch, imitînd un robot fără control, au făcut obiectul unei dezbateri aprinse, majoritatea publicaţiilor britanice acordînd spaţii largi celui denumit "Robocop" de BBC. Postul Sky News a prezentat imaginile de nenumărate ori, fiind solicitaţi artişti hip-hop pentru a încerca să analizeze gestul atacantului. Cotidianul The Guardian a publicat ieri opt fotografii ale jucătorului înalt de 2,04m în plin dans, sub titlul "Let's do the Crouch" ("Să dansăm Crouch")... Pentru această publicaţie, "cyber dansul" lui Peter Crouch ar putea deveni "nebunia verii". "Dacă marea şi fina speranţă a Angliei poate face acest dans de şase sau şapte ori pe terenul de fotbal în cursul acestei luni, atunci vom dansa cu toţii în stradă", scrie sursa citată.