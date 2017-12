Peter Falk suferă de Alzheimer

Fiica actorului american a anunţat că celebrul său tată nu se mai află în deplinătatea facultăţilor sale mentale, cerînd unei instanţe să îl plaseze în custodia sa. Catherine Falk susţine că tatăl său nu mai este capabil să trăiască singur pentru că suferă de Alzheimer şi demenţă. În documentele prezentate tribunalului se arată că actorul de 81 de ani nu îşi mai recunoaşte tot timpul membrii propriei familii, are pierderi de memorie şi nu se mai poate spăla sau îmbrăca singur. Catherine Falk a mai avertizat că în urmă cu şase luni, tatăl său a suferit un accident de maşină în urma căruia s-a lovit destul de grav la cap. Totodată, tatăl său a suferit o operaţie la şold şi are nevoie de îngrijire şi supraveghere constantă.

Fiica actorului se teme ca tatăl său să nu fie victima vreunei tentative de extorcare pentru că acesta nu mai are discernămînt. Catherine Falk a depus cererea la Curtea Superioară din Los Angeles, iar cauza va fi judecată luna viitoare. Rămîne de văzut dacă cele arătate de fiica actorului se adeveresc. Anterior, familia actorului a mai încercat să intre în posesia averii sale, deşi era lucid şi în putere.

Peter Falk a devenit celebru în lumea întreagă graţie rolului Columbo din serialul omonim, realizat între anii 1968 – 1978. Pe marele ecran, Peter Falk a jucat în “Pocketful of Miracles”, “Robin and the 7 Hoods”, “The Great Race” şi “It\'s a Mad, Mad, Mad, Mad World / O lume nebună, nebună, nebună”. De-a lungul carierei a cîştigat cinci premii Emmy şi un Glob de Aur şi a fost de două ori nominalizat la premiile Oscar.