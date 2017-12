Peter Fill, laureat la coborâre pentru al doilea an consecutiv

Schiorul italian Dominik Paris a câștigat miercuri proba de coborâre din cadrul finalelor Cupei Mondiale de schi alpin de la Aspen, Colorado (SUA), în fața compatriotului său Peter Fill, care și-a adjudecat însă micul glob de cristal al disciplinei. Paris a fost urmat de Peter Fill, la 8 sutimi de secundă, și de elvețianul Carlo Janka, la 18 sutimi.

Fill își disputa globul probei de coborâre cu norvegianul Kjetil Jansrud, care a abordat ultima cursă a sezonului cu un avans de 33 de puncte față de italian. Însă Jansrud a încheiat abia pe locul 11 miercuri, la 54 de sutimi distanță față de câștigătorul probei, și a terminat sezonul pe locul 2, având cu 23 de puncte mai puțin decât Fill. După Peter Fill (454p) și Kjetil Jansrud (431p) s-a clasat chiar Dominik Paris, care a adunat 371 de puncte în urma celei de-a opta victorii din carieră în Cupa Mondială, a doua din acest sezon.

În clasamentul general, austriacul Marcel Hirscher este lider detașat, cu 1.425 de puncte, având deja asigurat Marele Glob de Cristal. Kjetil Jansrud (895p), compatriotul său Henrik Kristoffersen (867p) și francezul Alexis Pinturault (849p) se luptă pentru locul al doilea, diferența dintre ei fiind de doar 46 de puncte.

Următoarea cursă a finalelor Cupei Mondiale este cea de slalom super-uriaș, programată joi, tot la Aspen, însă Jansrud are deja asigurat micul glob de cristal la Super-G.

Programul finalelor ediției 2016-2017 a Cupei Mondiale la schi alpin cuprinde câte două probe pe zi, una feminină şi una masculină, după cum urmează: joi - slalom super-uriaș; sâmbătă - slalom uriaș masculin și slalom special feminin; duminică - slalom uriaș feminin și slalom special masculin. La startul finalelor se pot alinia primii 25 de schiori din clasamentul fiecărei discipline plus sportivii care au acumulat minimum 500 de puncte în clasamentul general al acestei ediţii (inclusiv cei care depășesc 500 de puncte la Aspen) plus campionii mondiali şi olimpici în exercițiu plus campionii mondiali de juniori. Punctează numai primii 15 clasați și nu primii 30, precum în cursele obișnuite din Cupa Mondială. Globurile de cristal de la combinata alpină au fost deja adjudecate de slovena Ilka Stuhec și de francezul Alexis Pinturault.

