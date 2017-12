Peter Jackson şi-a împrumutat avionul pentru operaţiunile de căutare a aeronavei din Malaezia

Regizorul neo-zeelandez Peter Jackson a împrumutat avionul său privat, care valorează 80 de milioane de dolari, comandamentului care coordonează operaţiunile de căutare în largul coastelor australiene a aeronavei MH 370 a companiei Malaysia Airlines, dispărută pe 8 martie, cu 239 de persoane la bord. Avionul privat al regizorului trilogiilor ”The Lord of the Rings / Stăpânul inelelor” şi ”Hobbit / Hobbitul”, un model G650, este utilizat în operaţiunile de căutare a aeronavei MH370, care a dispărut în timpul zborului de la Kuala Lumpur la Beijing, pe 8 martie, în largul coastelor australiene. Un purtător de cuvânt al cineastului a declarat pentru ”The New Zeeland Herald”: ”Multe avioane civile şi militare sunt implicate în operaţiunile de căutare şi este puţin cam dezamăgitor, pentru că, doar pentru că unul dintre aceste avioane este deţinut de o persoană celebră, atunci acest fapt devine subiect de presă, în condiţiile în care peste 200 de persoane sunt date dispărute”. Acelaşi purtător de cuvânt a negat că Peter Jackson, a cărui avere este estimată la 400 de milioane de dolari, a decis să îşi împrumute avionul privat pentru această misiune cu scopul de a se afla în atenţia presei: ”Peter nu ar încerca să îşi facă reclamă cu aşa ceva şi, de fapt, evită mereu acest lucru”.

Peter Jackson a cumpărat avionul G650 în martie 2014, cu circa 80 de milioane de dolari. Aeronava este înregistrată pe numele companiei sale de producţie cinematografică, Wingnut. Purtătorul de cuvânt al cineastului neo-zeelandez a confirmat totodată că aeronava acestuia poate fi închiriată pentru curse charter, prin intermediul firmei Execujet, şi în prezent efectuează zboruri de căutare în largul coastelor de lângă oraşul australian Perth.