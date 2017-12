Peter O'Toole a murit la vârsta de 81 de ani

O lungă suferinţă i-a curmat viaţa actorului irlandez Peter O'Toole, la vârsta de 81 de ani, într-un spital din Londra. Aclamatul actor, nominalizat de opt ori la premiile Oscar, a reuşit să învingă un cancer la stomac în anii 1970, dar cancerul i-a dat de atunci mereu târcoale. În iulie 2012, Peter O'Toole a anunţat că se retrage din activitate. "Pentru mine, a sosit timpul să arunc prosopul. Să mă îndepărtez de scenă şi de cinema. Nu mai am inima pentru a mai face asta. Nu voi reveni", afirma atunci îndrăgitul actor. "Viaţa mea profesională de actor, pe ecran şi pe scenă, mi-a adus sprijinul publicului, împlinire emoţională şi confort material", mai spunea celebrul actor. "M-a adus în contact cu oameni minunaţi, prieteni buni cu care am împărtăşit destinul inevitabil al tuturor actorilor: eşecurile şi succesele", completa acesta. “Totuşi, cred că fiecare trebuie să decidă el însuşi când vine vremea să se retragă. Din acest motiv îmi iau adio de la meserie, cu ochii uscaţi şi cu o gratitudine profundă", încheia Peter O'Toole.

Fiu al unui agent de pariuri irlandez, Peter O'Toole, actorul blond cu ochi albaştri, şi-a petrecut tinereţea în nordul Angliei. După liceu, a devenit jurnalist şi a lucrat pentru serviciul de comunicaţii din Marina Regală britanică, înainte de a deveni actor. A urmat cursurile Academiei regale de arte dramatice în compania lui Albert Finney, Alan Bates şi Richard Harris, viitori actori celebri. A urcat pe scenă pentru prima dată la vârsta de 17 ani, la Londra, şi a jucat apoi în drame de Shakespeare, înainte de a da lovitura şi pe marele ecran cu filmul "Lawrence of Arabia / Lawrence al Arabiei", în regia lui David Lean, în 1962.

Probleme de sănătate, atribuite iniţial alcoolismului, dar care s-au dovedit ulterior a fi fost cauzate de un cancer la stomac, i-au ameninţat cariera şi viaţa în anii 1970, dar Peter O'Toole a depăşit aceste obstacole, renunţând la alcool, un sacrificiu foarte mare. Alături de prietenii săi Richard Burton, Richard Harris şi Michael Caine era recunoscut pentru escapadele romantice şi petrecerile care se terminau uneori şi după săptămâni întregi, stropite din plin cu alcool. A devenit de notorietate idila cu frumoasa Ursula Andress, în timp ce era căsătorit cu actriţa Sian Phillips, provocând un scandal imens în Marea Britanie, unde publicaţiile tabloid au căpătat experienţă avându-i pe ei ca protagonişti. Viaţa sa personală nu intră în canoanele obişnuite şi a devenit tatăl a două fete cu soţia sa Sian Phillips. Mai are şi un fiu cu modelul Karen Somerville Brown, cu care a avut o relaţie constantă în ciuda repetatelor împăcări cu soţia sau noile idile.

Peter O'Toole a primit opt nominalizări la premiile Oscar pe parcursul carierei sale, care conţine câteva interpretări remarcabile precum cele din "Caligula" în 1979 şi "The Last Emperor / Ultimul împărat" din 1987, fără a câştiga însă mult râvnitul trofeu. Actorul irlandez a câştigat totuşi patru Globuri de Aur, un premiu BAFTA, un premiu Emmy şi a primit din partea Academiei de film americane Oscarul onorific pentru întreaga carieră în anul 2003. În ultimii ani, a fost lăudat pentru evoluţia sa din piesa de teatru "Jeffrey Bernard is Unwell", dar şi pentru rolul din versiunea televizată a acesteia, o producţie care prezintă viaţa unui jurnalist britanic alcoolic. Ultimele filme în care a jucat Peter O'Toole, "Katherine of Alexandria" şi "Mary Mother of Christ", urmează să fie lansate anul viitor.