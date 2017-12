Peter O\'Toole se retrage din activitate

Actorul britanic de cinema şi teatru Peter O\'Toole, care a devenit celebru cu filmul ”Lawrence of Arabia / Lawrence al Arabiei” din 1962, şi-a anunţat retragerea din activitate, la vârsta de 79 de ani. Într-un comunicat citat de revista americană ”People”, actorul afirmă: ”Este timpul să mă îndepărtez de scenă şi de cinema. Nu mai am inima pentru a face asta. Nu voi reveni. Viaţa mea profesională de actor, pe ecran şi pe scenă, mi-a adus susţinerea publicului, împlinire emoţională şi confort material. M-a adus în contact cu oameni minunaţi, prieteni buni cu care am împărţit soarta tuturor actorilor: eşecurile şi succesele. Totuşi, consider că fiecare trebuie să decidă când este timpul să se oprească. De aceea îmi iau adio de la profesie cu ochii uscaţi şi o profundă gratitudine”. Agenţii actorului de la Londra şi New York nu au confirmat încă informaţia dar sunt slabe speranţe ca acesta să se răzgândească.

FILE DE POVESTE Fiu al unui agent de pariuri irlandez, Peter O\'Toole şi-a petrecut tinereţea în nordul Angliei. După liceu, a devenit jurnalist şi a lucrat pentru serviciul de comunicaţii din Marina Regală britanică. A urmat cursurile Academiei Regale de Arte Dramatice, în compania lui Albert Finney, Alan Bates şi Richard Harris, viitori actori celebri. Peter O\'Toole a debutat pe scenă la 17 ani, la Londra, interpretând drame de Shakespeare, înainte să se afirme pe ecran, în regia lui David Lean, în filmul-clasic ”Lawrence of Arabia / Lawrence al Arabiei”. A primit opt nominalizări la Oscar, într-o carieră ce cuprinde remarcabilele interpretări din ”Caligula” în 1979 şi ”Last Emperor / Ultimul împărat” în 1987, fără a câştiga vreo statuetă. Sunt remarcabile şi prestaţiile sale din ”Goodbye, Mr. Chips”, ”The Ruling Class”, ”The Stunt Man” sau ”My Favorite Year”. A câştigat patru premii Globul de Aur, un premiu BAFTA, un premiu Emmy şi a primit din partea Academiei de Film americane un Oscar onorific pentru întreaga carieră, în anul 2003. Ultima sa nominalizare la premiul Oscar datează din 2006, pentru rolul din ”Venus”.

ULTIMELE ROLURI În ultimii ani, a fost lăudat pentru evoluţia sa din piesa de teatru ”Jeffrey Bernard is Unwell”, dar şi pentru rolul din versiunea televizată a acesteia, o producţie care prezintă viaţa unui jurnalist britanic alcoolic. Ultimele filme ale lui Peter O\'Toole, ”Katherine of Alexandria”, ”Mary Mother of Christ” şi ”For Greater Glory” sunt în faza de post-producţie în SUA, unde ar urma să fie lansate în acest an şi, respectiv, anul viitor.