Joi, 6 martie 2025, Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman" Constanța primește vizita poetului și traducătorului Peter Sragher, Președintele Filialei București - Traduceri literare a Uniunii Scriitorilor din România, membru al Consiliului și Comitetului director al Uniunii Scriitorilor din România și al Grazer Autorinnen- und Autorenversammlung - Austria.

La ora 12:30, la Colegiului Național „Mihai Eminescu" din Constanța, Peter Sragher ne va arăta cum se citește un sonet de Mihai Eminescu în limba română și în limba engleză, prezentând liceenilor volumul „Sonete / Sonnets" de Mihai Eminescu, recent apărut la Editura Eikon, în traducerea lui K.V. Twain.

La ora 16:00, vă așteptăm la sediul Bibliotecii Județene „Ioan N. Roman" Constanța, sala „Liliana Lazia", unde invitatul nostru va susține o dezbatere și un performance cu tema „Poem pentru Ovidiu". Evenimentul este moderat de dr. Amelia Stănescu, managerul Bibliotecii.

Peter Sragher s-a născut în 1960, la București. Este căsătorit cu Cristina, cu care are un fiu, David-Thomas. A urmat studii de germanistică la București. Este președinte al Filialei Bucureşti - Traduceri literare și membru al Consiliului și Comitetului director al Uniunii Scriitorilor din România și al Grazer Autorinnen - und Autorenversammlung - Austria.

Volume de poezie publicate: De ce m-ai făcut sărutul urii, Du Style, București, 1995; Să facem und copil, Paralela 45, București, 2003; De ce m-ai făcut Doamne / Por qué me hiciste Dios, volum bilingv de poezie, română și spaniolă, trad. de Alexandru Calciu, Editions AMB, București, 2005; Ioan Es. Pop, Peter Sragher, Robert Șerban -O căruţă încărcată cu nimic / Ein karren beladen mit nichts, antologie bilingvă de poezie, Brumar, Timişoara, 2008; Ascultă tăcerea vorbind / Hear silence speaking, Lapwing Publishing House, bilingual poetical collection, Belfast, Great Britain, 2012; Dimineața sărută genunchiul Athenei, Brumar, Timișoara, 2012 etc. Ultimul volum de poezie: Peter Sragher, Je me lave de la nuit, trad. în franceză de Linda Maria Baros, La Traductière, Paris, 2023.

Proză: Cartea lui David, cu ilustrații de David-Thomas Sragher, Ed. Brumar, Timișoara, 2017.

Traduceri poezie austriacă în ediții bilingve: Bernhard Widder, Ernst David, Gerhard Kofler, Bruno Weinhals şi Christian Loidl.