Petiție a tinerilor navigatori pentru voiaje mai ușor de accesat

23:46:46 / 27 Iulie 2015

eu chiar sunt pe mare cand scriu.....

baieti trenul nu este pierdut. dar suntem mai slab pregatiti decat altii care sunt dispusi sa plece pe salarii mult mai mici pentru contracte mai lungi.....dar asta nu este in totalitate vina voastra. vina generatiei noastre (aici ma bag si pe mine ca am terminat in 08) este ca nu am spus stop shpagii. va spun din surse sigure ca se pleaca, dar cu relatii puternice si de la 1000 euro in sus shpaga. chiar azi au venit la nava pe care sunt 2 cadeti...dat nu romani.....ci pilipino.....pai astia sunt dispusi sa stea pe nava chiar si un an pe un salariu de 500-800$....toti marii armatori au scoli de formare a marinarilor in tari bananiere cu ar fi filipine si india....io numai din astia am pe nava.....tzigani si maimutze....dar acesti armatori s-au dus acolo si nu au venit in romania pentru ca au primit facilitati guvernamentale.....pai ai nostri nu se gandesc la oamenii care muncesc acasa....ei nici nu stiu ca noi mai avem marinari....cat despre flota...nu va faceti sperante ca nu o sa mai avem niciodata.....iar putinii armatori romani care au mai ramas isi bat joc de marinarii romani si nu ii platesc.....iar cel mai mare armator roman, sa zicem asa, este GPS-u....care vrea sa ia cadeti fara salariu.......si poate ca legislatia ii permite......viitorul nu este roz in romania si nu va fi niciodata.....chiar o sa va caut si io pe net petitia.....sper sa va bage cineva in seama.....MULTA BAFTA in continuare....