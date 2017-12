Petiţie pentru alegerea lui Brad Pitt ca primar al New Orleans-ului

Un profesor din New Orleans a lansat o petiţie online care îi îndeamnă pe semnatari să voteze pentru includerea lui Brad Pitt în cursa pentru primăria acestui oraş din Louisiana, precizînd mai multe motive pentru care actorul american ar trebui să devină primar. Thomas Bayer, profesor la Universitatea Tulane din New Orleans, susţine această iniţiativă, motivînd: ”Dacă îl alegem primar pe Brad Pitt, atunci Angelina Jolie va deveni Prima Doamnă a New Orleans-ului şi publicitatea şi toţi fotografii îl vor căuta pe primar, în loc ca primarul să alerge după publicitate şi diverse ocazii de a fi fotografiat”. În plus, profesorul Bayer a continuat în aceeaşi notă amuzantă: ”Nu va mai trebui să redenumim o stradă în onoarea lui, deoarece Strada Pitt există deja”.

Prin această iniţiativă, Thomas Bayer speră că Brad Pitt, care s-a mutat în New Orleans cu întreaga familie, la puţin timp după uraganul Katrina din 2005, va fi înscris în cursa pentru alegerile locale din acest oraş, ce vor avea loc în aprilie 2010. Inventivul profesor Bayer nu este singur, el este sprijinit de un om de afaceri local, Josh Harvey, care a lansat deja pe piaţă o linie de tricouri cu inscripţia ”Brat Pitt la primărie!”.

Renumitul actor american a filmat pelicula ”Strania poveste a lui Benjamin Button” chiar în New Orleans şi a donat sume importante, prin intermediul fundaţiei sale Make It Right, pentru reconstrucţia caselor devastate de uraganul Katrina, în 2005. Celebrul actor, în vîrstă de 44 de ani, a colaborat cu o echipă de arhitecţi pentru a construi, în această regiune, mai multe case ecologice, rezistente şi la un preţ accesibil. Brad Pitt a explicat faptul că aceste case redefinesc conceptul de case accesibile şi reprezintă un punct solid de pornire pentru demararea unor proiecte mai mari, pe plan global.