Petiţie pentru susţinerea preşedintelui Colegiului Medicilor!

Acuzele grave ce i se aduc preşedintelui Colegiului Medicilor din România (CMR), totodată şi rector al Universităţii de Medicină din Iaşi „Gr. T. Popa”, membru marcant în comunitatea academică şi medicală din România, prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae, nu i-au lăsat indiferenţi pe colegii săi, de asemenea membri ai comunităţii naţionale şi internaţionale. Rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj Napoca, prof. Constantin Ciuce, a iniţiat o petiţie de susţinere a prof. Astărăstoae, petiţie semnată deja de peste opt sute de persoane, majoritatea medici.

DIN PETIŢIE... „Noi, subsemnaţii, membri ai comunităţii locale şi internaţionale, constatăm cu revoltă că unui membru marcant al comunităţii academice şi medicale din România, profesorul Vasile Astărăstoae, îi este negat dreptul la justiţie imparţială şi obiectivă. Investigaţia referitoare la proiectele europene implementate de Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr. T. Popa” Iaşi, condusă neprofesionist de procurori ai Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), a devenit o platformă de defăimare a rectorului Vasile Astărăstoae şi a echipei sale”, se arată în petiţie.

„DNA IGNORĂ PREZUMŢIA DE NEVINOVĂŢIE”!? Cei care-l susţin pe preşedintele CMR solicită DNA să ia măsuri pentru a înceta manipularea presei şi a opiniei publice prin scurgerea de informaţii trunchiate. „Verificările proiectelor europene de la Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr. T. Popa” din Iaşi s-au transformat într-un scandal o dată cu publicarea de fragmente din rechizitoriu şi de declaraţii trunchiate ale celor implicaţi. Presa şi-a bazat articolele pe informaţii oferite tendenţios şi selectiv de către procurorii DNA”, se arată indignaţi colegii profesorului. Nu în ultimul rând, ei cer DNA să respecte prezumţia de nevinovăţie.

„DEŞI FAPTELE PRESUPUSE A FI FOST COMISE NU COMPORTĂ UN PERICOL PENTRU SOCIETATE, ANCHETATORII DNA AU LUAT MĂSURA DISPROPORŢIONATĂ DE A ÎNCĂTUŞA MEMBRI DIN ECHIPA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE “GR. T. POPA” IAŞI”

În lipsa unei hotărâri judecătoreşti, spun medicii, expunerea publică are scopul de a sugera rezultatele unui proces care nu a avut încă loc. Este inacceptabil ca un organ al statului de drept, DNA, să ignore prezumţia de nevinovăţie, adaugă semnatarii petiţiei. „Solicităm continuarea investigaţiei de către procurori imparţiali şi profesionişti. Credem în capacitatea organelor abilitate de a duce la bun sfârşit verificările asupra implementării proiectelor europene din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie “Gr. T. Popa” Iaşi”, susţin medicii. „Considerăm această campanie de defăimare un afront nu numai la adresa comunităţii academice şi medicale, ci şi la adresa justiţiei din România”, se mai arată în petiţie.

Reamintim că profesorul Astărăstoae, dar şi fiica sa sunt învinuiţi într-un dosar de corupţie privind implementarea unei platforme electronice la UMF cu fonduri europene (trucarea unei licitaţii pentru eLearning cu fonduri europene în valoare de peste 6,4 milioane de euro, prin Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice). Imediat ce a fost pus sub acuzaţie, preşedintele CMR a suferit un atac de panică, motiv pentru care a şi fost spitalizat. Ulterior s-a dovedit că suferinţa profesorului este mult mai gravă, el necesitând o angioplastie, intervenţie chirurgicală în timpul căreia îi va fi implantat un stent, din cauza unor probleme cardiace mai vechi. El însă nu a acceptat intervenţia acum, ba mai mult, a cerut externarea tocmai pentru a-şi demonstra nevinovăţia sa şi a fiicei sale în faţa celor care l-au învinuit de abuz în serviciu, tentativă la fals în înscrisuri şi conflict de interese în cazul dosarului instrumentat de DNA. „Dana nu a fost inclusă în proiect. Până acum am ţinut-o departe de UMF, ca dracul de tămâie, tocmai pentru a nu apărea acuzaţii de nepotism sau trafic de influenţă, pentru că mi-am angajat copilul la aceeaşi instituţie la care lucrez. Nu ştiu de unde şi până unde s-a ajuns aici. Acum am înţeles că pe numele unor persoane sunt fabricate dosare care trebuie scoase atunci când acestea devin incomode. Nu ştiu de unde presa a avut acces la informaţiile DNA. În adresa primită se menţionează că informaţiile au caracter strict secret. În plus, multe din articolele publicate de mass media nu sunt adevărate dar se citează surse din rândul anchetatorilor”, declara profesorul.

Preşedintele CMR, prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae: „ (...) Va trebui să modific legislaţia, acest lucru se poate face şi din celulă. Iniţiativa se poate face prin strângere de semnături. Când am spus că revin în politică, nu a însemnat obligatoriu că trebuie să mă înregimentez într-un partid. Dacă voi avea nevoie de un partid, mă voi adresa unui partid care să fie de dreapta, dreapta reală, nu declarativă. (...) Prefer să mor pe baricade decât să trăiesc într-o ţară cu frică şi ură. Sunt medic legist şi sunt obişnuit cu moartea”

EXPLICAŢIILE UMF IAŞI Cu privire la informaţiile vehiculate în presă privind Platforma de e-learning, UMF Iaşi vine cu o serie de explicaţii. În primul rând, „Platforma de e-learning este cea mai complexă platformă de acest tip din România şi îndeplineşte toate condiţiile proiectului finanţat”. „Ea este funcţională, lucru care poate fi verificat (...)”. De asemenea, caietul de sarcini este copia fără niciun fel de modificare a proiectului aprobat. Cât despre licitaţie, ea a fost publicată pe Jurnalul European, unde a stat 59 de zile, încât orice firmă din Europa putea participa. De asemenea, ea s-a realizat pe SEAP. „Conducerea Universităţii nu a avut niciun fel de legătură cu firma Maguay, cunoscând reprezentanţii acesteia doar cu ocazia licitaţiei. Firma Maguay nu este o firmă de apartament, ea are în portofoliu realizarea unor platforme şi pentru SRI sau DIICOT şi îndeplinea toate condiţiile pentru a participa la licitaţie. Licitaţia a fost supravegheată de toate organismele cu atribuţii în acest domeniu, care nu au observat nicio neregulă. Din cauza valorii mari a procedurii, licitaţia a fost supravegheată de Unitatea de Control şi Verificare a Achiziţiilor Publice din cadrul Direcţiei Finanţelor Publice Iaşi”, susţine reprezentanţii UMF Iaşi. Tot ei susţin că rectorul UMF nu a avut şi nu are nicio firmă şi nu a fost niciodată asociat în vreo firmă cu Adrian Ciureanu (un alt personaj controversat), lucru care poate fi uşor verificat la Registrul Comerţului. De asemenea, spun cei care reprezintă UMF, Daniela Astărăstoae nu a fost implicată în acest proiect şi nici în vreun alt proiect la care aplicant este UMF „Gr.T. Popa” Iaşi. „Nu are nici un fel de relaţii contractuale cu UMF, nu a fost şi nu este angajată a Universităţii”.