Petre Grigoraș, mulțumit de plecarea Farului în cantonament

SSC Farul Constanța a început luni a patra săptămână de pregătire pentru returul Ligii a 3-a la fotbal, prevăzut pentru data de 3 martie, când alb-albaștrii vor juca în deplasare cu Unirea Slobozia. În acest interval, formația antrenată de Petre Grigoraș, Marian Dinu, Ion Barbu și Gheorghe Mina a susținut cinci meciuri de verificare, toate pe Stadionul Farul din Constanța. Ultimul dintre acestea este cel de miercuri, cu CS Năvodari (locul 3 în Liga a IV-a constănțeană), câștigat cu scorul de 5-1, prin golurile marcate de Claudiu Dragu (minutele 31 și 41), Alin Cârstocea (61), Kwadwo Twumasi (68) și Vasile Șicu (69), respectiv Mihai Zugravu (82).

„A fost o partidă mai bună pentru echipa noastră, și ca atitudine, și ca realizări, dar din păcate am jucat pe același teren infect, pe care există pericol iminent de accidentări. Acest lucru mă încurcă rău de tot, dar sper ca de săptămâna viitoare, când va începe cantonamentul de la Curtea de Argeș, vom găsi terenuri foarte bune de antrenament. Vom avea condiții optime de pregătire, vom putea lucra și tehnic, și tactic, pentru că pe un teren precum cel de la Constanța, sincer vă spun, nu se poate. Aici, la Constanța, parcă am juca pe tarla! Nu poți practica un fotbal de calitate, sare mingea foarte rău și pe un astfel de teren valorile se egalizează. Avem deja fixat un meci de verificare cu Dacia Mioveni, dar și alte echipe vor fi în zonă, așa că nu ar fi exclus să mai jucăm cu alți adversari, poate CSA Steaua. Cunosc zona, am mai fost în cantonament acolo și sunt trei terenuri impecabile”, a declarat Petre Grigoraș.

„Este posibil să putem juca în retur și aici, pe Stadionul Farul, dacă suprafața de joc va fi pusă la punct. Asta pentru că la restul, cum ar fi tribune sau vestiare, nu sunt probleme. Terenul va fi însămânțat, dar contează foarte mult și cum va fi vremea în următoarele 3-4 săptămâni. Primele 2-3 etape este exclus să jucăm la Constanța, cred că tot la Techirghiol vom merge”, a mai spus antrenorul Farului, care a afirmat că mijlocașul lateral Marius Cocîrlă, aflat în probe, ar putea rămâne la Constanța.

Din păcate, terenul prost de pe Farul a făcut o victimă miercuri. Experimentatul mijlocaș Ionuț Florea ar putea avea ruptură musculară, din cauza căreia să rateze cantonamentul de la Curtea de Argeș, din perioada 13-23 februarie! Pentru perioada acestui stagiu de pregătire din județul Argeș, SSC Farul are deja perfectat un meci amical, cu Dacia Mioveni, echipă de Liga a 2-a, pe 21 februarie.

Iată și rezultatele celorlalte partide amicale disputate de SSC Farul în 2018:

SSC Farul Constanța - Abatorul Slobozia 0-2 (Vizuroiu 53-penalty, Bordei 88)

SSC Farul Constanța - Victoria Cumpăna 7-0 (Dragu 16, Zamfir 43, Botea 53, 67, R. Farcaș 57, Androne 72, Suciu 83)

SSC Farul Constanța - ACS Performer Constanța U-19 5-0 (Dragu 10, Al. Grigoraș 12, Cârstocea 17, Diakite 41, I. Florea 70)

SSC Farul Constanța - Farul Tuzla 3-1 (Iani 9, I. Florea 59-penalty, Șicu 82 - Ad. Tănase 34)

Citește și:

SSC Farul a învins-o și pe CS Năvodari

Cantonament la Curtea de Argeș pentru SSC Farul

Kwadwo Twumasi va rămâne la SSC Farul Constanța