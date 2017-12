Petre Grigoraș nu vrea un pas greșit în runda a 13-a

07:56:32 / 16 Noiembrie 2017

Pentru Suporter

O SA ZBOARE TOTI NATARAII AIA IN FRUNTE CU MUZACA,IONUT EUGEN CARE E CEL MAI FRUSTRAT SI MAI PARANOIC,PETRESCU NU ARE CE CAUTA INTR UN CLUB DE FOTBAL SAU DE FAPT N ARE CE CAUTA AFARA ZIUA CA L VAD COPII SI SE SPERIE DE FATA LUI...DAR PESTE PUTIN TIMP CAND PRIMARIA O SA FACA ORDINE SI O SA I SCOATA IN SUTURI PE ASTIA 3-4 soricei in sfarsitO SA SW REDRESEZE CLUBUL..FORTZA BRIGADA FERVENT SI AFARA CU SLUGILE SI ANALFABETII DE MUZACA,I EUGEN,PETRESCU RAUL SI CANCERUL CLUBULUI ASTA!!!!