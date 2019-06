Petre Grigoraş pleacă dezamăgit de la Farul

De numele antrenorului Petre Grigoraş se leagă cele mai importante rezultate obţinute de FC Farul Constanţa, după anul 2000, barajul de promovare în Liga 1, din 2001, de la Bacău, şi finala Cupei României, cu Dinamo Bucureşti, din 2005. Acum după ultima partidă susţinută de SSC Farul Constanţa în Liga a 2-a în sezonul 2018-2019, 1-1 cu Ripensia Timișoara, antrenorul principal Petre Grigoraş le-a mulțumit jucătorilor pentru îndeplinirea obiectivului, salvarea de la retrogradare, în ciuda faptului că au fost neplătiţi în ultimele luni.

„În primul şi în primul rând, să mulțumesc băieților pentru tot ce au făcut în această perioadă, pentru că nu a fost uşor. Absolut deloc. A fost o situaţie grea. Am fi vrut să încheiem cu o victorie pe teren propriu, chiar dacă era destul de greu de motivat o echipă care aflase câteva lucruri care le-a tăiat orice speranţă. Am acceptat să ajutăm echipa să supravieţuiască în niște condiții financiare de departe cele mai slabe din istoria ligii a doua, cred. Nu am spus niciodată tot ce am avut pe suflet, dar m-au deranjat unele afirmații ale unor oameni din conducerea clubului, ale căror nume nu vreau să le dau Plec cu un gust amar, cu satisfacţia că am salvat echipa. E clar că plec dezamăgit. Contractul se încheie la 30 iunie. Dar ce facem cu ce avem în spate. De ce am suportat atât de multe? Eu contra clubului Farul nu am făcut niciodată memoriu. Am de luat anumiţi bani din 2017, o anumită sumă din 2018, plus toţi banii pe 2019. Credeţi că eu nu am familie? Am făcut un efort în speranţa că lucrurile se vor îndrepta. Am avut răbdare, încredere. Acum câtă încredere să mai ai că aceste lucruri se vor rezolva mai târziu sau în viitorul apropiat? Vorba românului. Speranţa moare ultima, dar moare, până la urmă tot trebuie să moară. Sincer, îmi pare rău”, a spus tehnicianul formaţiei constănțene.

Petre Grigoraş speră ca Farul să nu se desfiinţeze, echipa înfiinţată de suporteri având nevoie de sprijin pentru a continua activitatea: „E posibil ca în cel mai scurt timp să vină o zână frumoasă care să rezolve situaţia. Pe final să fim anunţaţi că putem pleca oriunde, să ne găsim angajamente și să sperăm că echipa nu se va desființa şi vom putea să ne recuperăm într-o perioadă şi drepturile pe care ar fi trebuit să le primim. Nu-i frumos, nu e profesionist. Fiecare dintre noi am muncit pentru un ţel. Sunt dezamăgit total. Până la urmă, ne merităm soarta. Am avut și în iarnă oferte, dar nu am vrut să dau curs, pentru că am vrut să scoatem echipa la liman”.