Petre Ivanovici, surpriza din ofensiva Farului

Adus la Constanţa cu doar două săptămâni înaintea debutului campionatului, Petre Ivanovici a fost surpriza turului pentru FC Farul Constanţa. Micuţul mijlocaş, folosit atât pe flancul stâng, cât şi pe flancul drept, s-a remarcat prin apetitul ofensiv, marcând de cinci ori, şi a fost unul dintre cei mai constanţi jucători ai echipei pregătite de Marian Pană. În plus, Ivanovici, care a fost transferat din liga a doua din Ungaria, a ocupat unul dintre cele două locuri de titulari rezervate, conform regulamentului, jucătorilor sub 23 de ani. Considerat unul dintre atuurile grupării de pe litoral în vederea returului, puştiul în vârstă de 21 de ani crede că Farul ar fi putut încheia prima parte a campionatului pe podium şi este convins că formaţia constănţeană va reintra în lupta pentru promovare.

„Puteam obţine mai mult de la acest tur, mai ales că am fost mereu în apropierea primelor locuri. Totul s-a stricat la meciul cu FC Snagov. Dacă am fi câştigat acel joc, cred că am fi terminat pe podiumul Seriei 1. Oricum, am avut o misiune dificilă, pentru că în vară au venit mulţi jucători noi şi am avut nevoie de timp pentru a găsi cea mai bună formulă. În plus, în ultimele două etape au ieşit din calcule alţi patru jucători de bază. Cred că cel mai bun joc al nostru a fost cel cu Astra II, când am reuşit să învingem, după o serie negativă. Nu sunt mulţumit pe deplin nici de prestaţia mea. S-a văzut că am venit destul de târziu şi am fost în urmă cu pregătirea”, a spus Ivanovici. Mijlocaşul crede că distanţa de şapte puncte, care desparte Farul de promovare, este remontabilă. „Va conta foarte mult startul din retur. În primele trei etape trebuie să adunăm cel puţin şapte puncte ca să reintrăm în cărţi. Cred că Viitorul este principala candidată la promovare, însă celelalte echipe fruntaşe, Săgeata Năvodari, Delta Tulcea şi FC Snagov, se confruntă cu probleme financiare. Drept urmare, ne vom lupta pentru locul secund cu CSMS Iaşi. Sper să facem surpriză, pentru că-mi doresc să debutez în prima ligă cu Farul”, a explicat Ivanovici, care a dezvăluit ce-şi doreşte pentru anul viitor: „Vreau să fiu sănătos, să pot face pregătirea din iarnă, să marchez cât mai mult goluri şi să promovez în Liga I cu Farul”.