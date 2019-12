Sâmbătă, 7 decembrie, ai parte de o super petrecere la Doors Club cu Robert & The Jacks. Invitat special – Raluca Răducanu, „fata cu vioara”. Într-o formulă reîmprospătată și plină de energie, The Jacks revin la Doors Club cu chef teribil de distracție! After partyul este asigurat de VDJ Sniper.

Nu rata distracția de sâmbătă seara.

Intrarea este liberă.

Info și rezervări la nr de tel.: 0763661622.