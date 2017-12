Petrecere de final de an, în devans, la Viitorul

În ciuda faptului că mai este de disputat o etapă din Liga 1, duminică fiind programat mult aşteptatul duel cu FCSB, jucătorii campioanei en titre a României, FC Viitorul, au fost prezenţi, marţi seară, la Hotelul „Iaki” din Mamaia, la petrecerea de final de an. La acest eveniment au fost invitaţi sponsorii şi colaboratorii clubului constănţean, precum şi oficiali din sportul constănţean, care au petrecut momente agreabile înaintea Sărbătorilor de Iarnă. Managerul tehnic al Viitorului, Gheorghe Hagi, a prezentat realizările din acest an ale echipei de seniori, cucerirea titlului de campioană fiind minunea produsă în 2017 de gruparea de la ţărmul mării. Nu a lipsit tradiţionalul tort pe care a fost scrisă urarea „CRĂCIUN FERICIT LA MULŢI ANI FC VIITORUL!”

„Un proiect de succes. Am investit în copii. Am făcut un lucru extraordinar. Chiar dacă cei care stau zi de zi cu mine ştiu că sunt un tip exigent şi consum foarte mulţi neuroni. Îmi place să câştig, cred că m-am născut să câştig şi fac tot posibilul ca să ajung să încerc să devin cel mai bun. Cred că am creat o mentalitate acestui grup şi spun că avem o Academie extraordinară. Am avut un an fantastic”, a spus Gică Hagi, care a prezentat performanţele Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi”, mulţi dintre jucătorii care provin din Academie contribuind la „minunea din primăvară”.