Petrecere de majorat în devans pentru Cristina Hîrîci

Vineri seară, la Restaurantul “Zorile” din Constanţa, jucătoarea de tenis de masă Cristina Hîrîci a sărbătorit împlinirea celor 18 ani. Petrecerea a avut loc mai devreme cu trei săptămâni, sportiva de la LPS CSS “Nicolae Rotaru” - CS Farul urmând să împlinească frumoasa vârstă pe 6 aprilie. Cum la începutul lunii aprilie vor avea loc nu mai puţin de trei concursuri, Open-urile Italiei, Gemaniei şi Austriei, Cristina a ales să-şi organizeze petrecerea mai devreme. „Este foarte probabil ca în perioada 26 martie - 14 aprilie să nu fiu în ţară, datorită a trei concursuri importante. Am hotărât să-mi organizez petrecerea mai devreme, pentru a nu rata acest eveniment important din viaţa mea”, a declarat Hîrîci. Alături de sărbătorită s-au aflat familia, prietenii, dar şi fostele şi actualele colege de la club. Nu au lipsit nici Elizabeta Samara, Ioana Ghemeş, Anamaria Sebe sau Irina Hoza (antrenoare la juniori în cadrul secţiei de tenis de masă de la LPS). „Fetele mi-au făcut cel mai simpatic cadou. Au venit cu un elefant mare la petrecere, iar el a fost şi mascota evenimentului. Prezenţa familiei a fost cel mai frumos cadou pentru mine. Sunt puţine aceste momente în care sunt împreună cu cei dragi şi de aceea le şi apreciez foarte mult. În rest, au fost foarte multe cadouri frumoase şi toate au fost speciale”, a spus Cristina, care a fost copleşită de cadouri. Aflată în ultimul an de juniorat, eleva Lilianei Sebe şi a lui Viorel Filimon speră să-şi facă cel mai frumos cadou în luna iulie, la Campionatele Europene de junioare. „Vreau să obţin medalia de aur în proba de simplu, după ce anul trecut am luat aur în proba pe echipe şi în cea de dublu. De data aceasta îmi doresc să cânte de trei ori imnul României”, este dorinţa sportivei constănţene.