Petrecere pe patru roți, cu manele și alcool

11:24:16 / 16 Iunie 2014

inconstienta

...un caz asemanator, a fost pe data de 07.06.2014, tot pe o sosea dinspre ostrov, in jurul orelor diminetii, 4 baietii beti, cel la volan era mult mai beat ca restul, DAR DIN PACATE SA TERMINAT CU UN AVERTISMENT DE LA D.ZEU...ACCIDENT, GRAV , AUTOTURISMUL, UN SUPER NOVA TUNAT, DISTRUS TOTAL, soferul un baiat de 23 de ani a ajuns la spital, cu femurul stang fracturat, lovitura frontala destul de grava, ochiul drept mai avea vreo 2 cm si il pierdea,,,,UN AVERTISMENT, PTR TOTII ,,FIGURANTII, din zonele respective, DACA VRETI SA FACETII FIGURII DE GENUL ASTA, FACETI.O CU APA...CU VOLANUL NU E DE JUCAT.....PUTETII II FACETII O VIZITA COLEGULUI VOSTRU DE SENZATII TARII, DE LA DOBROMIR AM INTELES CA E.....DINTR.O FAMILIE CU 11 FRATII, SARACA MAMA EI, II SUNA PE FRATII DE FATA, SA II INTREBE IN CE STARE SE AFLA....INCA IL PUTETII GASII LA ETAJUL 5, SPITALUL JUDETEAN CONSTANTA LA SECTIA ORTOPEDIE...AVIZ AMATORIILOR, sincer nu inteleg taranismele astea, BAI COPIILASII E VORBA DE VIATA VOASTRA, ASTA NU E ADRENALINA...E PROSTIE CURATA, TE JOCII CU MOARTEA, VIATA ITI ESTE DATA O SINGURA DATA....RESTUL DEPINDE DE TINE....