Petrecere pe străzile Constanţei, de Ziua Greciei!

Dacă, în această lună, bucureştenii s-au bucurat de prima paradă de St. Patrick’s Day, adică Ziua Naţională a Irlandei, constănţenii au avut parte, ieri, în jurul prânzului, tot în premieră, de un spectacol stradal inedit, prilejuit de Ziua Naţională a Greciei, care se sărbătoreşte astăzi. Câteva zeci de tineri eleni sau cu rădăcini elene au răspuns invitaţiei organizatorilor, Asociaţia Litoral - Delta Dunării, în parteneriat cu Comunitatea Elenă Elpis din Constanţa şi s-au strâns în zona Tomis III, unde au pornit „chindia” în faţa a peste două sute de constănţeni. Pentru desfăşurarea evenimentului a fost oprită circulaţia pe bulevardul Alexandru Lăpuşneanu, zona City Park Mall, timp de jumătate de ceas, fiind permis doar accesul mijloacelor de transport în comun, pe benzile unui singur sens.

UN FLASHMOB ELEN Frigul i-a împiedicat pe dansatorii comunităţii Elpis să vină îmbrăcaţi în costume tradiţionale greceşti, însă acest lucru nu a contat în obţinerea unei atmosfere de petrecere în stradă. Pe ritmurile live ale formaţiei Antik din Constanţa, tinerii dansatori, cât şi o parte din public au început dansul, unul câte unul, printr-un flashmob, apoi au încins o horă imensă în mijlocul străzii. Prezentă la eveniment şi aflată „în spatele” întregii manifestări, preşedintele Asociaţiei Litoral - Delta Dunării, Corina Martin, a dansat... cu foc pe „Zorba” şi a mărturisit că s-a inspirat de pe internet, de la un eveniment organizat de comunitatea grecească din Canada.

„Este un eveniment în premieră pentru România… Am avut în urmă cu câteva luni această idee de a crea un flashmob, care să promoveze Ziua Naţională a Greciei şi să ofere constănţenilor un exemplu despre ce înseamnă spectacolul de tradiţie la greci şi spiritul elen. M-am inspirat de pe Youtube, unde am văzut ceva asemănător în Ottawa, Canada, unde grecii de acolo au dansat de ziua lor în stradă şi vrem să concurăm cu astfel de filmuleţe”, a declarat Corina Martin. Ea a mai adăugat: „Grecii sunt o comunitate primită cu multă căldură de către dobrogeni. Grecia este ţara în care vreau să-mi trăiesc ultima parte a vieţii. Probabil că am ceva rădăcini… pe mama o cheamă Caliopi”.

BUCURIE GENERALĂ Unul din reprezentanţii comunităţii elene care a participat la eveniment ne-a mărturisit, într-o engleză simplă, că s-a simţit bucuros şi mândru. „Sunt mândru să fiu grec şi mai ales sunt bucuros să văd bunăvoinţa românilor, care au contribuit la realizarea evenimentului şi care au venit să petreacă alături de noi. Eu sunt din insula Evia, un loc frumos şi plin de tradiţii, iar Constanţa e un oraş extraordinar”, a spus, luând o pauză de la dans, un student la medicină, Argiris Makridakis.

O doamnă între două vârste s-a mulţumit cu privitul: „E foarte frumos şi vrem să vedem mai des aşa ceva prin oraş, nu numai vara. Îmi sunt dragi toţi, că sunt tineri. Şi acum să fim serioşi… cui nu-i place muzica grecească în Constanţa?”, a declarat Ioana Miron. „A fost o bucurie să participăm, să sărbătorim laolaltă greci şi români. Ştiu ce înseamnă lucrul acesta, soţul meu având origini greceşti. Ne-am simţit cu toţii bine împreună”, a concluzionat solista trupei Antik, Iulia Ciobanu.