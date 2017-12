Petrecere pentru reprezentantele PSD din judeţ

În fiecare an, femeile social democrate din tot judeţul se întâlnesc în preajma zilei de 8 martie, la invitaţia preşedintelui Organizaţiei de Femei a PSD, Mariana Gâju, pentru a serba împreună Ziua Internaţională a Femeii. Anul acesta, evenimentul a adus laolaltă sâmbătă, la hotelul Aurora, peste 550 de reprezentante ale PSD, cărora li s-au alăturat spre seară vicepreşedintele PSD Ecaterina Andronescu şi senatorul constănţean Nicolae Moga. Secretarul organizaţiei judeţene a PSD, Cristinel Dragomir, a fost şi el prezent la întrunirea doamnelor, ca în fiecare an, pentru a transmite urările de bine şi “La mulţi ani!” din partea prim vicepreşedintelui social democraţilor constănţeni, Nicuşor Constantinescu. „Mă bucur că am reuşit să ajung în mijlocul reprezentantelor PSD din Constanţa. Cred că femeile ar trebui să le dea un exemplu bărbaţilor în ceea ce priveşte puterea şi curajul atunci când trebuie să se lupte pentru un lucru”, a declarat Andronescu, care a rămas alături de colegele de la Constanţa până spre finalul petrecerii. “Mă bucur că am putut face în aşa fel încât reprezentantele PSD din tot judeţul să se întâlnească şi să petreacă împreună această zi”, a spus, la rândul ei, Mariana Gâju.