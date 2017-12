Petrecere românească la... Berlinală

Cei peste 400 de invitaţi ai petrecerii româneşti organizată la Festivalul Internaţional de Film de la Berlin (9 - 19 februarie) s-au distrat, luni, pe ritmuri tradiţionale, cu vin şi palincă autohtone. Preşedintele European Film Promotion, Christian J. Lemche, VP, Programming & Acquisitions HBO Central Europe - Ondřej Zach şi Nadia Dresti - Head of Industry Office Locarno Film Festival, dar şi reprezentanţi ai Europa Distribution, cel mai mare grup de distribuţie din Europa, s-au numărat printre invitaţii prezenţi la eveniment. Hilmar Gudjónsson, Bill Skarskard, Jakub Gierszał, Anna Maria Mühe şi Adele Haenel, câţiva dintre actorii selectaţi în prestigiosul program internaţional Shooting Stars, din care face parte şi Ana Ularu, au completat lista invitaţilor străini. De la eveniment nu puteau să lipsească… românii: regizorii Radu Jude, Lucian Georgescu, Bobby Păunescu, actriţele Ioana Flora, Ana Ularu, Monica Bîrlădeanu, Mihaela Sîrbu, dar şi fostul tenisman Ilie Năstase.

România se bucură, şi în acest an, de o prezenţă notabilă la Festivalul Internaţional de Film de la Berlin. Cel mai recent film al regizorului Radu Jude, „Toată lumea din familia noastră\", a fost proiectat în premieră mondială la cea de-a 62-a ediţie a Berlinalei, în secţiunea Forum. „Diaz - Don\'t Clean Up This Blood”, de Daniele Vicari, o coproducţie Italia/ România/ Franţa, cu Monica Bârlădeanu şi Ana Ularu în distribuţie, este un alt titlu prezentat în secţiunea Panorama Dokumente.

Pentru al cincilea an consecutiv, România a fost prezentă la unul dintre cele mai importante evenimente dedicate industriei de film, European Film Market, ce adună anual 7.000 de participanţi din peste 90 de ţări. Standul românesc de la Berlin este organizat de Asociaţia Pentru Promovarea Filmului Românesc, cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei şi al Institutului Cultural Român din Berlin.