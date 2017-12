Petrecerea de divorţ, o nouă tradiţie

În epoca în care unul din două cupluri căsătorite divorţează, începe să se împământenească o nouă tradiţie: petrecerea de adio, la divorţ. Până la urmă, orice eveniment major din viaţă (naştere, botez, nuntă, înmormântare) este o ocazie perfectă să bei şi să mănânci. Petrecerea de divorţ nu este, cum s-ar putea crede, o adunare de oameni morocănoşi şi nemulţumiţi, care îşi amintesc cu amărăciune de toate neplăcerile dintr-o căsnicie, toate răutăţile spuse sau făcute - sau cel puţin nu aşa este concepută. Dacă e bal, bal să fie: petrecerea presupune veselie, aşa că dacă există vreun personaj care încă rămâne supărat după divorţ, nu va fi invitat. De aceea, la petrecerea de divorţ nu este neapărată nevoie să participe ambii foşti soţi. Poate fi dată de soţ împreună cu prietenii săi, de soţie împreună cu prieteni, sau pot participa apropiaţi ai fostului cuplu. În genere, petrecerea de divorţ la care participă împreună foştii soţi poate însemna că cei doi vor să construiască un pod peste prăpastia care îi desparte şi să se separe într-un mod civilizat. Petrecerea de divorţ poate să însemne şi reconcilierea între familiile celor doi, care de multe ori au de suferit în urma unui divorţ. Mai mult, poate fi ocazia perfectă pentru cei doi soţi să cunoască alte persoane, dacă tot sunt din nou burlaci.

• CUM ARATĂ O PETRECERE DE DIVORŢ? • În genere, petrecerile de divorţ seamănă mai mult cu petrecerile date pentru burlaci, înainte de a se căsători: poate conţine tort de divorţ, cu figurine sugestive, sicrie pentru inele sau inscripţii de tipul \"Proaspăt divorţaţi\". How To Do Things arată că o petrecere de divorţ nu trebuie să fie sobră. Adaugă confetti, baloane, un bufet suedez cu de toate, şi ai o petrecere de minune. Textul de pe invitaţii poate să anunţe, într-o manieră amuzantă, \"libertatea mirilor\". E bine ca invitaţii să ştie de la început că \"foştii\" nu trebuie să-şi plângă de milă la o petrecere. Cel mai bine este ca aceştia să se concentreze pe viitorul lor, să uite de trecutul plin de neplăceri şi să se distreze. În plus, invitaţii care nu sunt de acord cu divorţul sau care au de gând să fie supăraţi sau trişti nu au ce căuta la o astfel de petrecere.

• E NORMAL SĂ ÎŢI SERBEZI DIVORŢUL? • Dacă bunica ar fi auzit de o petrecere de divorţ, probabil că ar fi ridicat o sprânceană: cum adică, e normal aşa ceva? Scepticii ar spune că e o aberaţie să sărbătoreşti, când te desparţi de soţ sau soţie. Însă adevărul este că oricine ştie cel puţin un cuplu despre care poate spune clar că ar fi mai bine să divorţeze. Certurile, violenţa domestică, infidelitatea, chiar monotonia sau lipsurile materiale pot crea între soţi prăpastii de netrecut. Dacă persistă timp de ani de zile, aceste probleme pot face viaţa celor doi un iad, iar un divorţ poate fi chiar ceea ce au nevoie, pentru a avea o viaţă normală. Dacă la mijloc este şi un copil, o reconciliere civilizată este chiar de dorit. Orice micuţ şi-ar dori ca părinţii să se înţeleagă bine, însă există şi copii care după ce şi-au văzut părinţii nefericiţi timp de ani de zile, se roagă ca ei să divorţeze, chiar dacă nu vor recunoaşte asta nimănui. Cu siguranţă că nu e uşor să treci peste toată suferinţa cauzată de divorţ. Cu siguranţă că e nevoie de timp pentru ca rănile să se închidă. Însă prietenii şi petrecerile sunt doar câteva din ingredientele esenţiale pentru vindecarea unor răni ale sufletului, iar petrecerea de divorţ este ideală pentru a uita de necaz.