Petrecerea lui Elton John, în scopuri caritabile

Starurile invitate la petrecerea organizată de cântăreţul Elton John la Hollywood, devenită o tradiţie ce are loc, în fiecare an, după gala premiilor Oscar, au reuşit să adune fonduri în valoare de peste şase milioane de dolari, în favoarea luptei împotriva maladiei SIDA. Fondurile obţinute vor fi donate AIDS Foundation, o organizaţie umanitară înfiinţată de Elton John, care sprijină cercetările medicale împotriva maladiei SIDA şi alocă fonduri în favoarea persoanelor care suferă de această boală sau care sunt purtătoare ale virusului HIV. Printre premiile inedite care au fost scoase la licitaţie în timpul petrecerii s-au numărat o oră de jucat tenis cu Andre Agassi şi Steffi Graf şi o vizită într-una dintre reşedinţele cuplului Elton John - David Furnish. ”Se presupune că ar trebui să ne luptăm cu recesiunea, însă văd că reuşim să strângem, în fiecare an, sume tot mai mari”, a declarat cântăreţul britanic.